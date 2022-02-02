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Чим корисна для здоров'я гостра домашня аджика
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Багато хто сприймає гостру їжу як апріорі не корисну для здоров'я. Однак це не так. Пекуча аджика є ключовим продуктом південної кухні.
Легенда говорить, що аджика відома з тих давніх часів, коли сіль коштувала дуже дорого і була доступною далеко не кожному, пише foodandhealth.
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Регулярне вживання аджики дозволяє значно зміцнити імунітет, посилити захисні сили організму. Фітонциди рослин, що містяться в аджиці, допомагають вбивати віруси та бактерії. Цей продукт корисно вживати для профілактики респіраторних хвороб, особливо вірусного характеру. Аджика, що містить томатний сік або пасту, крім спецій також корисна для організму. Корисні властивості томатного соку посилюють користь цього продукту.
Пекучість і гострота, властиві аджиці, посилюють енергетичний потенціал людини, надають сили, підвищують активність, вважається також, що аджика збільшує сексуальну силу. Додавши до страви аджику, отримуємо результат:
- відновлення та зміцнення імунітету
- відсутність у страві хвороботворних мікробів
- попередження виразки шлунка
- вирішення проблем зі шлунково-кишковим трактом
- покращення обміну речовин
- стабілізація кровообігу
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