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Лікар розповів, чому бобові повинні їсти всі

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Чому варто їсти бобові щодня - фото 1
Чому варто їсти бобові щодня

Медик з Єгипту пояснив, чому людям потрібно регулярно вживати бобові. Часто такими продуктами нехтують, і дарма!

ЛІкар-консультант Хадір Джаміль розповів про незвичайні властивості бобових, які варто внести до звичайного раціону кожному. Насамперед, бобові мають потужні протиракові властивості, адже містять чимало фенольних з'єднань.

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"Чим темніша квасоля, тим більше у ній флавоноїдів і тим сильніша її дія проти розвитку злоякісних утворень. Якщо рак вже є, то вживання квасолі уповільнює небезпечний для життя процес", – пояснює Джаміль

Чому варто їсти бобові щодня - фото 387007
Чому варто їсти бобові щодня

Окрім цього, бобові ще й чудово впливають на роботу шлунково-кишкового тракту, а також покращують імунну систему. Не варто забувати, що фолієва кислота у цих продуктах також необхідна для нормальної роботи серця.

Медик рекомендує їсти бобові разом зі спеціями, петрушкою, часником та оливковою олією і червоним перцем.

Чому варто їсти бобові щодня - фото 387009
Чому варто їсти бобові щодня

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Джерело: newsyou.info
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