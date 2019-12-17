Названо найшкідливіші жіночі звички

Дівчатам варто знати, що краса неможлива без здорового харчування та хорошої фізичної підготовки. Звичайно, у кожного є недоліки, але головне завдання для представниць прекрасної статі – підкреслити свої достоїнства. З цієї нагоди знайомтесь з найшкідливішими жіночими звичками!

Отже, як виглядає ТОП найбільш шкідливих жіночих звичок.

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Недосипання

Ні в якому разі не обмежуйте свій сон заради того, щоб встигнути все. Пам'ятайте, що деякі справи можна перенести на наступний день. Не крадіть самі у себе дорогоцінний час відпочинку і сну. Більш того, хронічне недосипання веде до низки проблем зі здоров'ям.

Приділяйте сну достатньо часу

Сон з косметикою на обличчі

Цією шкідливою звичкою грішать багато жінок, особливо в ті дні, коли приходиш з роботи втомлена та без сил. Але що ви втрачаєте, витративши 5 хвилин часу, щоб взяти два ватні диски і протерти обличчя молочком для зняття макіяжу. Невже сліди від туші на подушці або вії, що випали вартують таких жертв? Візьміть за звичку завжди знімати макіяж перед сном, незалежно від обставин. Подбайте у першу чергу про красу своєї шкіри.

Куріння

Одна з найбільш шкідливих звичок для здоров'я жінки, про яку не складно здогадатися. Якщо ви досі не кинули курити – не тіште себе надією про те, що зможете досягти ідеального стану шкіри. Та й у принципі, дівчина з сигаретою виглядає вкрай непривабливо.

Куріння негативно впливає на шкіру

Заїдання проблем

Багато жінок вважають, що завдяки солодощам, випічці або чіпсам можна поліпшити собі настрій. Але це зовсім не так! Шкідливі та висококалорійні продукти ніяк не допоможуть вам у прагненні бути здоровою і привабливою в очах чоловіка.

Носіння важких предметів у сумці

Крім болю у спині і порушень постави носіння важких предметів в сумці не призводить ні до чого хорошого. Перегляньте свою робочу сумку. Там обов'язково знайдеться те, що можна викласти і залишити або на роботі, або вдома. Навіщо вам зайві тяжкості разом із зайвими проблемами зі здоров'ям?

Не носіть надто важких предметів

Надмірні походи у солярій

На думку дерматологів, навіть нечасті походи у солярій (1-2 рази на тиждень) приносить більше шкоди вашому здоров'ю, ніж користі. Пам'ятайте, що один сеанс у солярії дорівнює одному дню, проведеному під сонцем. Також, надмірні походи в солярій ведуть до втрати еластичності шкіри, ранніх зморщок і порушення структури волосся.

Якщо ви хочете бути красивою, здоровою і вже стоїте на шляху до правильного способу життя – впоратися з усіма цими шкідливими звичками можна. Це не так вже й складно зробити! Головне – вірити у свої сили і мотивувати себе щодня.

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