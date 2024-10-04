Лікар Метью Перрі визнав провину у справі про смерть актора: скільки йому загрожує

Лікар, якого звинувачують у смерті американського актора Метью Перрі через вживання наркотиків, визнав себе винним у цій справі. Радіо Максимум розповідає деталі судової справи.

Зазначається, що у суді лікар зізнався у змові з метою розповсюдження хірургічного анестетика кетаміну. Про це повідомляє BBC.

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Доктор Марк Чавес очолював кетамінову клініку й отримував таблетки з кетаміном від оптового дистриб’ютора за фальшивим рецептом. Пізніше він продавав ці таблетки лікарю Сальвадору Пласенсіа, який постачав їх Метью Перрі.

Прокурори заявили, що асистент Перрі, Кеннет Івамаса, працював із двома лікарями, щоб забезпечити актора кетаміном на суму понад $50 тисяч за кілька тижнів до його смерті. Цей препарат застосовують для лікування депресії, тривожності та болю.

Доктор Марк Чавес

Згідно з обвинувальним висновком, обидва лікарі листувалися в месенджерах, обговорюючи, скільки вони можуть взяти з Перрі за ампули з наркотиком. В одному з повідомлень йшлося: "Цікаво, скільки заплатить цей ідіот".

За співпрацю зі слідством Чавесу зменшать звинувачення, але йому все одно може загрожувати до 10 років ув'язнення. Доктор погодився здати свій паспорт та медичну ліцензію. Наразі він звільнений під заставу до винесення вироку 2 квітня 2025 року.

До справи також причетний Ерік Флемінг, якого називають "вуличним дилером". Івамаса та Флемінг уже визнали провину та очікують на вирок. Ще одним обвинуваченим є Джасвін Сангху, відома як "королева кетаміну". Вона заперечує свою вину. Голова Управління боротьби з наркотиками Енн Мілграм зазначила, що кожен із обвинувачених зіграв ключову роль у смерті Перрі, постачаючи, призначаючи та вводячи йому кетамін.

Метью Перрі

Більше про смерть Метью Перрі:

Нагадаємо, що Метью Перрі помер 28 жовтня 2023 року у своєму будинку в Лос-Анджелесі. Довгий час актор боровся із залежністю. Тоді його смерть визнали нещасним випадком, без ознак насильства.

Проте у травні стало відомо, що правоохоронці почали співпрацювати з федеральною владою, щоб з'ясувати джерело кетаміну, який вживав Перрі, та чому в його організмі було так багато препарату.

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