Лікар дав три поради поколінню X, щоб сон був кращим і міцнішим

Доктор Террі Сімпсон, хірург бумерного віку з Каліфорнії. Він ділиться трьома змінами, які варто зробити представникам покоління Х для кращого сну.

Мовиться про інвестування в хороший матрац, ситну вечерю та оргазм перед сном. Цими порадами він поділився у своєму тіктоці, пише New York Post.

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Експерти рекомендують дорослим спати від семи до дев'яти годин щоночі. Поганий сон пов'язаний з підвищеним ризиком діабету, серцевих захворювань та інших довгострокових проблем зі здоров'ям.

"Люди покоління Х, ви вже старі. Знаєте, що відбувається, коли ви старієте? Стає важче спати", – наголосив Сімпсон.

Якщо ви не спите вночі, думаючи, що вам занадто жарко і ви не можете спати комфортно, можливо, настав час придбати справжній матрац замість тих матраців, які отримують [діти],

– рекомендує Сімпсон.

Що стосується ідеальної температури в кімнаті, то Фонд сну пропонує 18,3 градуса за Цельсієм, тоді як WebMD рекомендує від 15,5 до 18,3 градуса за Цельсієм.

Клівлендська клініка підтримує встановлення термостата на рівні 15,5 – 19,4 градуса за Цельсієм, а її психолог зі сну Мішель Дреруп зазначає, що "спека є величезним руйнівником швидкого сну" – стадії сну, пов'язаної зі сновидіннями.

"Якщо ви голодні вночі, ви прокинетеся і захочете їсти, – ділиться Сімпсон. – Тож весь ваш план дієти вилетить у вікно, тому що вночі що вам доступно? Морозиво. Так чому б вам не повечеряти перед сном?"

Достатня кількість білка і клітковини є ключовим фактором, каже Сімпсон. Білок перетравлюється довше, ніж інші поживні речовини, тому він може допомогти вам довше відчувати себе ситим.

Як краще спати: поради від лікаря

Рекомендована дієтична норма становить 0,8 грама білка на кілограм ваги тіла. Зі свого боку, фітнес-гуру на TikTok радять споживати від 90 до 120 грамів білка щодня, залежно від ваших цілей.

Що стосується клітковини, то Американська асоціація серця рекомендує отримувати щонайменше 25 – 30 грамів на день, щоб допомогти регулювати дефекацію, контролювати рівень цукру в крові та знизити ризик серцевих захворювань та інсульту. Більшість американців споживають лише 15 грамів клітковини на день.

Час останнього прийому їжі також важливий. Багато експертів радять з'їдати останній шматок за дві-чотири години до сну. Один дієтолог рекомендує, щоб між останнім прийомом їжі та першим прийомом їжі наступного дня пройшло щонайменше 12 годин.

І, нарешті, завершіть свій вечір на високій ноті.

Ви не заснете, якщо ви сексуально розчаровані, – міркує Сімпсон. – Ви просто не заснете. Оргазм насправді розслабляє вас, покращує самопочуття і просто дозволяє вам чудово виспатися.

В опитуванні Healio, проведеному у 2023 році, 75% дорослих, які страждають від безсоння, повідомили, що після нічних розваг їм стало краще спати.

"Існує мало наукових даних про вплив сексу та оргазму на якість сну, – сказав доктор Дуглас Кірш, провідний автор дослідження та медичний директор з медицини сну в Atrium Health у Шарлотті, штат Північна Кароліна, коли були оприлюднені результати дослідження. – Хоча ці дані є досить попередніми, було цікаво, як часто секс використовувався для покращення сну".

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Секс може знизити рівень гормону стресу кортизолу. Після оргазму організм виділяє "гормон кохання" окситоцин, який допомагає відчувати себе розслабленим, і пролактин, який допомагає відчувати себе задоволеним.