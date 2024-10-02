На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Лікар дав три поради поколінню X, щоб сон був кращим і міцнішим
-
- 34
Доктор Террі Сімпсон, хірург бумерного віку з Каліфорнії. Він ділиться трьома змінами, які варто зробити представникам покоління Х для кращого сну.
Мовиться про інвестування в хороший матрац, ситну вечерю та оргазм перед сном. Цими порадами він поділився у своєму тіктоці, пише New York Post.
Читайте також: Чи знаєте ви, як відрізнити втому від вигорання
Експерти рекомендують дорослим спати від семи до дев'яти годин щоночі. Поганий сон пов'язаний з підвищеним ризиком діабету, серцевих захворювань та інших довгострокових проблем зі здоров'ям.
"Люди покоління Х, ви вже старі. Знаєте, що відбувається, коли ви старієте? Стає важче спати", – наголосив Сімпсон.
Якщо ви не спите вночі, думаючи, що вам занадто жарко і ви не можете спати комфортно, можливо, настав час придбати справжній матрац замість тих матраців, які отримують [діти],
– рекомендує Сімпсон.
Що стосується ідеальної температури в кімнаті, то Фонд сну пропонує 18,3 градуса за Цельсієм, тоді як WebMD рекомендує від 15,5 до 18,3 градуса за Цельсієм.
Клівлендська клініка підтримує встановлення термостата на рівні 15,5 – 19,4 градуса за Цельсієм, а її психолог зі сну Мішель Дреруп зазначає, що "спека є величезним руйнівником швидкого сну" – стадії сну, пов'язаної зі сновидіннями.
"Якщо ви голодні вночі, ви прокинетеся і захочете їсти, – ділиться Сімпсон. – Тож весь ваш план дієти вилетить у вікно, тому що вночі що вам доступно? Морозиво. Так чому б вам не повечеряти перед сном?"
Достатня кількість білка і клітковини є ключовим фактором, каже Сімпсон. Білок перетравлюється довше, ніж інші поживні речовини, тому він може допомогти вам довше відчувати себе ситим.
Як краще спати: поради від лікаря
Рекомендована дієтична норма становить 0,8 грама білка на кілограм ваги тіла. Зі свого боку, фітнес-гуру на TikTok радять споживати від 90 до 120 грамів білка щодня, залежно від ваших цілей.
Що стосується клітковини, то Американська асоціація серця рекомендує отримувати щонайменше 25 – 30 грамів на день, щоб допомогти регулювати дефекацію, контролювати рівень цукру в крові та знизити ризик серцевих захворювань та інсульту. Більшість американців споживають лише 15 грамів клітковини на день.
Час останнього прийому їжі також важливий. Багато експертів радять з'їдати останній шматок за дві-чотири години до сну. Один дієтолог рекомендує, щоб між останнім прийомом їжі та першим прийомом їжі наступного дня пройшло щонайменше 12 годин.
І, нарешті, завершіть свій вечір на високій ноті.
Ви не заснете, якщо ви сексуально розчаровані, – міркує Сімпсон. – Ви просто не заснете. Оргазм насправді розслабляє вас, покращує самопочуття і просто дозволяє вам чудово виспатися.
В опитуванні Healio, проведеному у 2023 році, 75% дорослих, які страждають від безсоння, повідомили, що після нічних розваг їм стало краще спати.
"Існує мало наукових даних про вплив сексу та оргазму на якість сну, – сказав доктор Дуглас Кірш, провідний автор дослідження та медичний директор з медицини сну в Atrium Health у Шарлотті, штат Північна Кароліна, коли були оприлюднені результати дослідження. – Хоча ці дані є досить попередніми, було цікаво, як часто секс використовувався для покращення сну".
Це цікаво: Як швидко зігрітися у холодну пору року: корисні лайфхаки та поради
Секс може знизити рівень гормону стресу кортизолу. Після оргазму організм виділяє "гормон кохання" окситоцин, який допомагає відчувати себе розслабленим, і пролактин, який допомагає відчувати себе задоволеним.
- 26 жовтня
-
21:23Слово – наш духовний скарб: привітання з Днем української писемності та мови
-
20:25В Україні запустять нову програму "єПідтримки": тисяча для кожного українця
-
19:25Український баскетболіст Олексій Лень встановив національний рекорд
-
18:22Перехід на зимовий час – усі плюси і мінуси переведення годинника
-
17:25O.Torvald презентував кліп "Хейту На Зло", в якому знялись Олександр Терен та Повар Даніл
-
Українські патріотичні пісні: плейлист, який підіймає дух
-
16:25Приклеєний скотчем банан: відомий експонат виставили на аукціон
-
15:22Переведення годинника в жовтні 2024 – як полегшити перехід на зимовий час
-
14:25На станцію "Академік Вернадський" завітали рідкісні пінгвіни Аделі
-
13:25Київстар та Unbroken об'єднують зусилля у новому спецвипуску Reporters
-
12:25Український композитор й музикант Роман Григорів зіграв в Оксфорді на російській ракеті
-
11:20Бойовий медик "Віцик" показав, як врятував пораненого орла
-
10:25"Мені казали": Наталя Могилевська заспівала про те, як зберегти справжні почуття
-
09:23Магнітні бурі у листопаді 2024 – календар, коли небезпечні дати в Україні
-
З Днем народження: ТОП 75 привітань у віршах, прозі та смс українською
-
08:22Коли переводять годинник на зимовий час 2024 в Україні – дата переходу
- 25 жовтня
-
20:30Netflix випускає мобільну гру-головоломку в слова
-
19:30Культовий роман Стівена Кінга "Керрі" перетворять на серіал
-
18:27Підкаже, як фотографуватись: Надя Дорофєєва стала обличчям Монобанку
-
17:30В Україні пройшов радіодиктант національної єдності: реакція мережі
-
16:35Німецька піцерія додавала в їжу важкі наркотики, щоб збільшити продажі
-
15:35Ярослава Магучіх офіційно стала світовою рекордсменкою зі стрибків у висоту
-
14:30Слухайте та насолоджуйтесь: Chico & Qatoshi презентували новий трек "Тайною"
-
13:25Накриваємо стіл на Хелловін: ТОП-10 варіантів простих та смачних закусок
-
12:30Внутрішня свобода: розповідаємо, як жити по-справжньому вільно
- 26 жовтня
-
17:25O.Torvald презентував кліп "Хейту На Зло", в якому знялись Олександр Терен та Повар Даніл
-
13:25Київстар та Unbroken об'єднують зусилля у новому спецвипуску Reporters
-
09:23Магнітні бурі у листопаді 2024 – календар, коли небезпечні дати в Україні
- 25 жовтня
-
17:30В Україні пройшов радіодиктант національної єдності: реакція мережі
-
13:25Накриваємо стіл на Хелловін: ТОП-10 варіантів простих та смачних закусок
-
09:22Місячний календар стрижок на листопад 2024 – дні, коли стригти волосся
- 24 жовтня
-
17:25Всесвітній день шампанського: корисні поради, як обрати хороше шампанське
-
13:30Як підготуватись до Радіодиктанту: поради, які допоможуть написати його без помилок
-
09:23День ангела у листопаді 2024 – календар іменин, кого вітати цього місяця
- 23 жовтня
-
17:24Станьте справжнім гуру нетворкінгу після прочитання цих п'яти книжок
-
13:30Маленькі чортенята: обираємо костюми для дітей на Хелловін-2024
-
09:23Церковний календар на листопад 2024 року – православний і греко-католицький
- 22 жовтня
-
17:28Підіймаємо настрій під час осінньої хандри: підбірка мемів про Хелловін
-
13:13Світлана Тарабарова запрем'єрила пісню про віру в себе "Pure and Beautiful"
-
09:23Гороскоп на листопад 2024 – прогноз на цей місяць для знаків Зодіаку
- 21 жовтня
-
17:25Вийшов вініл від лейбла Shukai Records із добіркою української музики 20 століття
-
13:40Monobank запустив власний маркетплейс Market by Mono: як він працює
-
09:30Віктор Винник і МЕРІ презентують трек "Мелодії та ритми спальних районів"
- 20 жовтня
-
18:244 ідеальні фільми на вечір з осіннім настроєм
-
13:19Як провести неділю, щоб відпочити на всі 100 відсотків
-
09:20Український гурт ТНМК презентував неймовірний трек "Бачиш"
- 19 жовтня
-
17:25Підбірка варіантів манікюру на Хелловін 2024: обирайте найкращий дизайн
-
13:25У новому кліпі "Зима в пустелі" Lida Lee подивилась в очі своєму страху
-
09:25Готуємось до вечірки Хелловіну: ТОП-10 найкращих конкурсів для компанії
- 18 жовтня
-
17:25Ворожіння на Хелловін: магічні ритуали та обряди