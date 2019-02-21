Айнтрахт – Шахтар: відео голів і огляд матчу Ліги Європи 21 лютого

Вирішальний матч Айнтрахт – Шахтар у рамках 1/16 фіналу Ліги Європи вразив несподіваними поворотами. Дізнайтеся рахунок гри та дивіться відео голів і огляд поєдинку 21 лютого!

Донецький Шахтар провів матч-відповідь Ліги Європи з німецьким Айнтрахтом: підопічні Паулу Фонсеки зустрілися з суперником у Франкфурті-на-Майні. До вашої уваги огляд поєдинку 21 лютого, який вирішив долю "гірників" у єврокубку!

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Попри потужну мотивацію, Шахтар не зумів вразити на старті поєдинку та нав'язати супернику свою гру. Уже на 24 хвилині донеччани пропустили: ожилий да Коста зробив ривок по флангу і пробив у центр штрафного на абсолютно самого Луку Йовіча, який в дотик розстріляв ворота П'ятова.

Дивитися онлайн відео голу Йововіча (Айнтрахт):

За лічені хвилини господарі поля подвоїли свою перевагу. Після дальнього удару м'яч потрапив у руку Матвієнкові, після чого арбітр призначив пенальті в ворота Шахтаря. Себастьєн Алле впевнено пробив пенальті, розвівши м'яч і кіпера "гірників" по різних кутах. Рахунок – 0:2.

Дивитися онлайн відео голу Алле (Айнтрахт):

Другий тайм Шахтар почав значно активніше, і вже на 63 хвилині донеччани нарешті зуміли відзначитися голом. Ісмаїлі зробив ривок в штрафний і, отримавши своєчасну довгу передачу, передав на Мораєса, який переправив м'яч у сітку воріт.

Дивитися онлайн відео голу Мораєса (Шахтар):

Однак після ще кількох небезпечних атак "гірники" не тільки не зрівняли рахунок, а ще й пропустили. На 79 хвилині німці провели контратаку й Алле оформив дубль.

Дивитися онлайн відео голу Алле (Айнтрахт):

Під завісу поєдинку франкфуртці остаточно розставили всі крапки над "і". На 87 хвилині Анте Ребіч спокійно наблизився до лінії штрафного і низом пробив в ближній від П'ятова кут. Голкіпер не виручив "гірників".

Дивитися онлайн відео голу Алле (Айнтрахт):

Матч Айнтрахт – Шахтар завершився з рахунком 4:1 (перший матч 2:2). Таким чином донецький клуб вилетів із Ліги Європи, а німці пройшли в 1/8 фіналу турніру.

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