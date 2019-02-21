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Динамо – Олімпіакос: відео голів і огляд матчу Ліги Європи 21 лютого

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Новий лідер Динамо - Фран Соль - фото 1
Новий лідер Динамо - Фран Соль

Матч Динамо – Олімпіакос вирішив долю команд у Лізі Європи. Дізнайтеся, хто пройшов в 1/8 турніру: до вашої уваги рахунок гри, відео голів і огляд поєдинку 21 лютого!

Київське Динамо приймало грецький Олімпіакос у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи 2019. Підопічні Олександра Хацкевича борилися за путівку в наступний раунд турніру. До вашої уваги огляд поєдинку 21 лютого!

Це цікаво: Огляд попереднього матчу Олімпіакос – Динамо

Кияни на правах господарів поля активно почали перший тайм, однак відкрити рахунок вдалося лише на 32 хвилині. Миколенко з лівого флангу прострелив на лінію воротарського, а новачок Динамо Фран Соль завдав точного удару по воротах! 1:0.

Дивитися онлайн відео голу Соля (Динамо):

У другій половині поєдинку "біло-сині" мали кілька гольових моментів, але не зуміли реалізувати їх. Щоправда, піренейці також огрилися небезпечними випадами, які вдало парирував Денис Бойко. У результаті, матч завершився мінімальною перемогою Динамо, якої вистачило для виходу в наступний етап Ліги Європи.

Вітаємо киян та бажаємо успіху в 1/8!

Дивіться також: Відео голів матчу Айнтрахт – Шахтар

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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