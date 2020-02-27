БЕНФІКА ▶ ШАХТАР онлайн трансляція: дивитись вирішальний матч ЛЄ

Матч Бенфіка – Шахтар вирішить, хто ж пройде в 1/8 фіналу Ліги Європи. До вашої уваги онлайн трансляція запеклого поєдинку: дивіться та вболівайте за "гірників", адже їм потрібна наша підтримка.

У матчі-відповіді Шахтар і Бенфіка поборються за путівку в наступний етап Ліги Європи. Перший поєдинок, який відбувся в Харкові, завершився перемогою 2:1 на користь донецького клубу. Тепер підопічним Луїша Каштру потрібно зберегти свою перевагу, аби забезпечити собі вихід в 1/8 фіналу ЛЄ.

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Попередній матч для Шахтаря був першим офіційним у 2020 році, а от у португальців сезон уже в розпалі. Попри це, "гірники" показали, що перебувають у відмінному функціональному стані, тож ми сподіваємось на максимальну віддачу й у виїзному поєдинку.

АНОНС МАТЧУ БЕНФІКА – ШАХТАР

Дата: 27.02.2020

27.02.2020 Коли: 22:00

22:00 Місце проведення: стадіон "Да Луж", Лісабон

стадіон "Да Луж", Лісабон Головний арбітр : Бьорн Кюйперс (Нідерланди)

: Бьорн Кюйперс (Нідерланди) На якому каналі трансляція: Футбол 1

Футбол 1 Де дивитись онлайн : на сайті OLL.tv , livesport.ws, gooool.org

: на сайті , livesport.ws, gooool.org Прогноз і ставки букмекерів: 1,85 – 3,70 – 4,00

Донецький клуб залишився єдиним представником України в єврокубках сезону 2019/20, але на чужому полі зберегти перевагу буде непросто. Без сумніву, Бенфіка буде грати першим номером, адже португальцям обов'язково потрібно забивати й перемагати. А от "гірників", окрім перемоги, влаштовує і нічия, і будь-яка мінімальна поразка (крім 0:1 і 1:2).

ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦІЯ МАТЧУ ШАХТАР VS БЕНФІКА

Фаворитом протистояння букмекери контори William Hill вважають господарів поля – Бенфіку. Перемога "орлів" оцінюється в 1,85, а от на тріумф донеччан можна зробити ставки з коефіцієнтом 4,00. Імовірність нічиї, на думку букмекерів, становить 3,70.

ДИВИТИСЬ ОНЛАЙН МАТЧ ШАХТАР – БЕНФІКА

Орієнтовні стартові склади команд на матч ЛЄ

Бенфіка: Влаходімос – Тавареш, Діаш, Ферру, Грімальдо – Піцці, Вайгль, Таарабт, Серві – Рафа Сілва, Карлос Вінісіус

Влаходімос – Тавареш, Діаш, Ферру, Грімальдо – Піцці, Вайгль, Таарабт, Серві – Рафа Сілва, Карлос Вінісіус Шахтар: Пятов – Додо, Кривцов, Матвієнко, Ісмаїлі – Степаненко, Патрік – Марлос, Коваленко, Тайсон – Мораєс

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