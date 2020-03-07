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Ліга сміху 6 сезон 1 гра: дивіться прем'єрний випуск улюбленого шоу
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Улюблена Ліга сміху повернулася! На каналі 1+1 вийшов перший випуск чергового Чемпіонату України з гумору. Дізнайтеся, які команди потрапили в 6 сезон, та дивіться відео кумедних виступів!
У 1 випуску гумористичного проєкту Ліга сміху тренери обирали команди, які стануть учасниками 6 сезону. З-поміж усіх збірних обрали 18 команд, які пройшли далі. Щасливчиків визначили зіркові тренери чемпіонату з гумору: шоумен Гарік Бірча, актор Станіслав Боклан, співачка Надя Дорофєєва, комір Ігор Ласточкін, шоумен Юрій Ткач, співачка Наталія Могилевська та Володимир Дантес.
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Перший випуск Ліги сміху відкрив чимало нових талантів і тренери дещо укомплектували свої команди. Хто пройшов у шостий сезон гумористичного шоу стане відомо уже наступної п'ятниці – 13 березня.
А зараз пропонуємо переглянути найкращі виступи команд, які розсмішили до сліз!
Чумазые дебилдеры – Хит Леджер
Молодежный треш – СМТ
Юрий Ткач против шведского стола – Любимый город
Очень красивая бомжиха – Радужный енот
Долбоящер и Шоу Холостяк – Как по маслу
Самый тупой фокус в мире – ОГО
Анекдот про ГАИшника – 7*Я
Зеленский сбил сноубордиста – Наш Формат
Единственный хороший фильм – Х.П.З.Я
Пародист Оли Поляковой – Свой Формат
Неудобные вопросы и ролевые игры – Моя Провинция
Мэр обиделся на избирателей – Нос
Кличко выпал из маршрутки – Млека
Как подкатить к Дантесу и Ласточкину – Олег Вояж
Веселящий газ на передаче Жди Меня – Короли Турбаз
Макс Корж на провинциальном ТВ – Город Город
Нереальная ситуация, москаль и бандеровцы – Збірна Львова
НЕПРЕДСКАЗУЕМЫЕ Пранки из ТИК ТОКА – Лови Кураж
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