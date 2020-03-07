Ліга сміху 6 сезон 1 гра: дивіться прем'єрний випуск улюбленого шоу

Улюблена Ліга сміху повернулася! На каналі 1+1 вийшов перший випуск чергового Чемпіонату України з гумору. Дізнайтеся, які команди потрапили в 6 сезон, та дивіться відео кумедних виступів!

У 1 випуску гумористичного проєкту Ліга сміху тренери обирали команди, які стануть учасниками 6 сезону. З-поміж усіх збірних обрали 18 команд, які пройшли далі. Щасливчиків визначили зіркові тренери чемпіонату з гумору: шоумен Гарік Бірча, актор Станіслав Боклан, співачка Надя Дорофєєва, комір Ігор Ласточкін, шоумен Юрій Ткач, співачка Наталія Могилевська та Володимир Дантес.

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Перший випуск Ліги сміху відкрив чимало нових талантів і тренери дещо укомплектували свої команди. Хто пройшов у шостий сезон гумористичного шоу стане відомо уже наступної п'ятниці – 13 березня.

А зараз пропонуємо переглянути найкращі виступи команд, які розсмішили до сліз!

Чумазые дебилдеры – Хит Леджер

Молодежный треш – СМТ

Юрий Ткач против шведского стола – Любимый город

Очень красивая бомжиха – Радужный енот

Долбоящер и Шоу Холостяк – Как по маслу

Самый тупой фокус в мире – ОГО

Анекдот про ГАИшника – 7*Я

Зеленский сбил сноубордиста – Наш Формат

Единственный хороший фильм – Х.П.З.Я

Пародист Оли Поляковой – Свой Формат

Неудобные вопросы и ролевые игры – Моя Провинция

Мэр обиделся на избирателей – Нос

Кличко выпал из маршрутки – Млека

Как подкатить к Дантесу и Ласточкину – Олег Вояж

Веселящий газ на передаче Жди Меня – Короли Турбаз

Макс Корж на провинциальном ТВ – Город Город

Нереальная ситуация, москаль и бандеровцы – Збірна Львова

НЕПРЕДСКАЗУЕМЫЕ Пранки из ТИК ТОКА – Лови Кураж

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