Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Вибори президента України 2019 Гра престолів

Ліга чемпіонів: коли і де дивитися онлайн топ матчі 9 квітня 2019

  • 29
Дивіться матчі Ліги чемпіонів онлайн - фото 1
Дивіться матчі Ліги чемпіонів онлайн / Superbet

Сьогодні, 9 квітня, починається раунд найсильніших 8 команд Ліги чемпіонів. Обидва поєдинки пройдуть в Англії: Тоттенхем на новому стадіоні прийме Манчестер Сіті, а до Ліверпуля в гості завітає Порту. Дізнайтеся, коли і де дивитися онлайн матчі!

Другий сезон поспіль жереб підготував "Манчестер Сіті" в чвертьфіналі Ліги чемпіонів суперника з Англії: і це тривожний дзвіночок для "городян". А от Ліверпуль, вже за традицією, грає у ЛЧ з Порту.

Читайте також: Суперкомп'ютер передбачив переможця Ліги Чемпіонів

Не пропустіть видовищні матчі 9 квітня!

Анонс, коли і де дивитися Ліверпуль – Порту

  • Дата: 9.04.2019
  • Коли: 22:00
  • Місце проведення: стадіон "Енфілд Роуд", Ліверпуль
  • Де дивитися онлайн: на сайті OLL.tv
  • Прогноз і ставки букмекерів: 1,3 – 5,9 – 11

У минулому сезоні "Ліверпуль" і "Порту" вже зустрічалися в плей-офф Ліги чемпіонів. Напевно, результат матчу на "Енфілді" (0:0) багатьох би здивував, якби не одне "але": в першій зустрічі команда Юргена Клоппа розбила синьо-білих з рахунком 5:0.

Ліга чемпіонів: коли і де дивитися онлайн топ матчі 9 квітня 2019 - фото 320044

Орієнтовні склади:

Ліверпуль: Аліссон, Мілнер, ван Дейк, Ловрен, Александер-Арнольд, Фабіньо, Хендерсон, Вейналдум, Мане, Фірміно, Салах

Порту: Касільяс, Мілітао, Феліпе, Лейте, Теллес, Отавіньо, Браїмі, Перейра, Корона, Марега, Тікіньо

Анонс, коли і де дивитися Тоттенхем – Манчестер Сіті

  • Дата: 9.04.2019
  • Коли: 22:00
  • Місце проведення: стадіон "Вайт Харт Лейн", Лондон
  • Де дивитися онлайн: на сайті OLL.tv
  • Прогноз і ставки букмекерів: 4,2 – 3,7 – 1,8

Шляхи цих команд в єврокубках досі не перетиналися, але раніше на міжнародній арені "небесно-блакитні" програли всі чотири поєдинки проти англійських клубів. У минулому сезоні підопічні Хосепа Гвардіоли двічі поступилися "Ліверпулю", а в розіграші Кубка володарів Кубків 1970-1971 зазнали двох поразок від "Челсі".

Ліга чемпіонів: коли і де дивитися онлайн топ матчі 9 квітня 2019 - фото 320048

Орієнтовні склади:

Тоттенхем: Льоріс, Вертонген, Санчес, Алдервейрелд, Роуз, Еріксен, Вінкс, Тріпп'єр, Аллі, Сон, Кейн

Манчестер Сіті: Мораес, Вокер, Стоунз, Отаменді, Ляпорт, де Брюйне, Фернандіньо, Сільва, Сілва, Агуеро, Стерлінг

І ще: Найстарший футболіст світу потрапив до Книги рекордів Гіннеса

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Дівчина тижня: пишногруда модель із США Кейлі Коуен (18+)
  • 07 квітня, 17:50
  • 772
ТЕСТ: Вгадай серіал з 90-х за одним кадром!
  • Вчора, 19:04
  • 1337
Гороскоп на цей тиждень 8 – 14 квітня 2019 для знаків Зодіаку
  • 07 квітня, 14:24
  • 498
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Спорт