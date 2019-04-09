Ліга чемпіонів: коли і де дивитися онлайн топ матчі 9 квітня 2019

Сьогодні, 9 квітня, починається раунд найсильніших 8 команд Ліги чемпіонів. Обидва поєдинки пройдуть в Англії: Тоттенхем на новому стадіоні прийме Манчестер Сіті, а до Ліверпуля в гості завітає Порту. Дізнайтеся, коли і де дивитися онлайн матчі!

Другий сезон поспіль жереб підготував "Манчестер Сіті" в чвертьфіналі Ліги чемпіонів суперника з Англії: і це тривожний дзвіночок для "городян". А от Ліверпуль, вже за традицією, грає у ЛЧ з Порту.

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Не пропустіть видовищні матчі 9 квітня!

Анонс, коли і де дивитися Ліверпуль – Порту

Дата : 9.04.2019

: 9.04.2019 Коли : 22:00

: 22:00 Місце проведення : стадіон "Енфілд Роуд", Ліверпуль

: стадіон "Енфілд Роуд", Ліверпуль Де дивитися онлайн : на сайті OLL.tv

: на сайті OLL.tv Прогноз і ставки букмекерів: 1,3 – 5,9 – 11

У минулому сезоні "Ліверпуль" і "Порту" вже зустрічалися в плей-офф Ліги чемпіонів. Напевно, результат матчу на "Енфілді" (0:0) багатьох би здивував, якби не одне "але": в першій зустрічі команда Юргена Клоппа розбила синьо-білих з рахунком 5:0.

Орієнтовні склади:

Ліверпуль: Аліссон, Мілнер, ван Дейк, Ловрен, Александер-Арнольд, Фабіньо, Хендерсон, Вейналдум, Мане, Фірміно, Салах

Порту: Касільяс, Мілітао, Феліпе, Лейте, Теллес, Отавіньо, Браїмі, Перейра, Корона, Марега, Тікіньо

Анонс, коли і де дивитися Тоттенхем – Манчестер Сіті

Дата : 9.04.2019

: 9.04.2019 Коли : 22:00

: 22:00 Місце проведення : стадіон "Вайт Харт Лейн", Лондон

: стадіон "Вайт Харт Лейн", Лондон Де дивитися онлайн : на сайті OLL.tv

: на сайті OLL.tv Прогноз і ставки букмекерів: 4,2 – 3,7 – 1,8

Шляхи цих команд в єврокубках досі не перетиналися, але раніше на міжнародній арені "небесно-блакитні" програли всі чотири поєдинки проти англійських клубів. У минулому сезоні підопічні Хосепа Гвардіоли двічі поступилися "Ліверпулю", а в розіграші Кубка володарів Кубків 1970-1971 зазнали двох поразок від "Челсі".

Орієнтовні склади:

Тоттенхем: Льоріс, Вертонген, Санчес, Алдервейрелд, Роуз, Еріксен, Вінкс, Тріпп'єр, Аллі, Сон, Кейн

Манчестер Сіті: Мораес, Вокер, Стоунз, Отаменді, Ляпорт, де Брюйне, Фернандіньо, Сільва, Сілва, Агуеро, Стерлінг

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