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Девід Бекхем опинився на межі банкрутства

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Девід наразі веде переговори про покупку акцій - фото 1
Девід наразі веде переговори про покупку акцій / Tudor

Відомий футболіст Девід Бекхем готовий судитися зі своїм давнім другом, який може розорити його компанію.

43-річний Девід Бекхем ризикує стати банкрутом через свого друга дитинства 58-річного Саймона Фуллера, який також є і бізнес-партнером спортсмена.

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Повідомляється, що чоловіки працювали разом більше 23-х років і створили бренд Pop Idol, однак тепер Саймон хоче керувати своєю компанією і планує покинути бренд, забравши з нього свою частку. За словами ЗМІ, це може буквально розорити Бекхема.

Девід наразі веде переговори про покупку акцій, які Фуллер тримає в DB Ventures, найуспішнішій у фінансовому плані компанії, в бренд Beckham. Інсайдери стверджують, що Фуллер хоче отримати максимальну вигоду і не поспішає продавати спортсмену свої акції.

Девід Бекхем опинився на межі банкрутства - фото 286884
Девід Бекхем опинився на межі банкрутства

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Джерело: micetimes
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