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Лідер Rammstein став японською школяркою у новому кліпі

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LINDEMANN – Mathematik ft. Haftbefehl, дивитись кліп онлайн - фото 1
LINDEMANN – Mathematik ft. Haftbefehl, дивитись кліп онлайн

Фронтмен Rammstein Тілль Ліндеманн презентував новий ролик на пісню Mathematik, який розбурхав мережу. Дивіться кліп онлайн на Радіо МАКСИМУМ!

55-річний вокаліст відомого німецького гурту Rammstein Тілль Ліндеманн встигає займатись не лише концертами та турами, а й власною сольною кар'єрою.

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Нещодавно він презентував спільний трек "Mathematik" репером Haftbefehl, а також кліп на нього. У ролику можна побачити Ліндеманна у новому амплуа - японської школярки, яка підпрацьовує вечорами та гуляє містом. Не обійшлось і без кадрів рейву та спроб зачитати реп.

LINDEMANN Mathematik ft. Haftbefehl, дивитись кліп онлайн:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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