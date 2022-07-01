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Лідер Imagine Dragons емоційно заговорив про Україну посеред концерту

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Ден Рейнольдс з Imagine Dragons звернувся до українців - фото 1
Ден Рейнольдс з Imagine Dragons звернувся до українців

Фронтмен відомого гурту Imagine Dragons під час одного з концертів виголосив особливу промову про Україну та українців, присвятивши їм пісню. Він зізнався, що почувається безпорадно та безнадійно.

Музикант Ден Рейнольдс, який очолює популярний американський гурт Imagine Dragons, посеред виступу у Польщі розчулив щемливою промовою про Україну. Відео зі зверненням фронтмена вже розлетілось в мережі, пише Радіо MAXIMUM.

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Гурт виступав на фестивалі Opener у Гдині, коли Рейнольдс звернувся до українців та зізнався, що не вірить у те, що відбувається.

Для чудових людей з України. Так багато з них втратили домівки. Невже це 2022 рік? Чому вмирають діти? Чому ми не можемо зробити щось більше, ніж співати пісні з підтримкою? Я почуваюся безпорадно та безнадійно, – сказав Рейнольдс.

Він також розповів, що читав листи та повідомлення, які йому писали українці. Тож музикант вирішив присвятити Україні знаменитий трек Alphaville – Forever Young. Рейнольдс додав, що бажає, щоб всі сім'ї були у безпеці, а також скоро настав мир.

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