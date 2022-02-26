Лідер Бумбоксу вступив у тероборону і показав свій арсенал

З початку нападу Росії на Україну до лав територіальної оборони записуються чимало добровольців. Не залишаються байдужими й зірки.

Так, фронтмен гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк також приєднався до лав територіальної оборони. Співак закликав українців діяти так само.

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Хливнюк не виїхав з країни та залишився захищати рідну землю. Він саме отримав зброю та показав арсенал на фото. "Отримав зброю, вступайте до лав територіальної оборони та знищуйте окупантів", – пише під кадрами артист.

"Коли більше не потрібно відповідати на питання про творчі плани на майбутнє" – цими словами виконавець прокоментував фото, на якому знявся у момент вступу до тероборони.

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