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LG випустила безпровідні навушники з функцією самоочистки від бактерій

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Навушники LG здатні самостійно очищуватися від бактерій - фото 1
Навушники LG здатні самостійно очищуватися від бактерій

Компанія LG оголосила про випуск двох моделей повністю бездротових навушників у лінійці Tone Free: HBS-FN6 і HBS-FN4. Вони підтримують технологію просторового звучання, розроблену Meridian Audio, голосового помічника і здатні працювати до 18 годин. А ще навушники мають функцію очищення від бактерій.

Навушники мають компактні розміри і виконані у формфакторі внутрішньоканальних затичок зі змінними силіконовими вкладишами. Таке рішення дозволяє відсіювати більшу частину зовнішніх шумів, але завдяки функції Ambient Sound і наявності зовнішніх мікрофонів користувач може за необхідності чути всі навколишні звуки.

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Новинки були розроблені спільно з компанією Meridian Audio, від якої навушникам дісталася фірмова технологія просторового звучання.

Обидві моделі навушників підтримують кілька режимів відтворення, розроблених Meridian, для кожного з яких передбачено чотири унікальні пресети еквалайзера: природний, просторовий, посилення басів і чистий вокал.

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За запевненням LG, від одного заряду навушники здатні пропрацювати до 6 годин у режимі відтворення аудіо і до 5 годин у режимі розмови по телефону. Комплектний кейс забезпечує три повні зарядки, що в сукупності дає до 18 годин прослуховування музики. Крім того, підтримується функція швидкої зарядки, що дозволяє всього за 5 хвилин підзарядки отримати додаткову годину автономної роботи.

LG випустила безпровідні навушники з функцією самоочистки від бактерій - фото 412313

Унікальною фішкою старшої моделі HBS-FN6 стала функція самоочищення під час зарядки. У фірмовому чохлі UVnano навушники обробляються ультрафіолетовим випромінюванням, що дозволяє знищити 99,9% бактерій кишкової палички та стафілококу. Як запевняє LG, на силіконових вкладишах навушників може зберігатися більше мікробів, ніж на кухонній обробній дошці, що може бути причиною появи вушних інфекцій.

LG випустила безпровідні навушники з функцією самоочистки від бактерій - фото 412314

Новинки надійдуть у продаж в Європі вже в наступному місяці. Ціни будуть оголошені пізніше.

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Джерело: LG
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