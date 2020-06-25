LG випустила безпровідні навушники з функцією самоочистки від бактерій

Компанія LG оголосила про випуск двох моделей повністю бездротових навушників у лінійці Tone Free: HBS-FN6 і HBS-FN4. Вони підтримують технологію просторового звучання, розроблену Meridian Audio, голосового помічника і здатні працювати до 18 годин. А ще навушники мають функцію очищення від бактерій.

Навушники мають компактні розміри і виконані у формфакторі внутрішньоканальних затичок зі змінними силіконовими вкладишами. Таке рішення дозволяє відсіювати більшу частину зовнішніх шумів, але завдяки функції Ambient Sound і наявності зовнішніх мікрофонів користувач може за необхідності чути всі навколишні звуки.

Це цікаво: Як виглядатиме новий складний смартфон Samsung Galaxy Fold 2

Новинки були розроблені спільно з компанією Meridian Audio, від якої навушникам дісталася фірмова технологія просторового звучання.

Обидві моделі навушників підтримують кілька режимів відтворення, розроблених Meridian, для кожного з яких передбачено чотири унікальні пресети еквалайзера: природний, просторовий, посилення басів і чистий вокал.

За запевненням LG, від одного заряду навушники здатні пропрацювати до 6 годин у режимі відтворення аудіо і до 5 годин у режимі розмови по телефону. Комплектний кейс забезпечує три повні зарядки, що в сукупності дає до 18 годин прослуховування музики. Крім того, підтримується функція швидкої зарядки, що дозволяє всього за 5 хвилин підзарядки отримати додаткову годину автономної роботи.

Унікальною фішкою старшої моделі HBS-FN6 стала функція самоочищення під час зарядки. У фірмовому чохлі UVnano навушники обробляються ультрафіолетовим випромінюванням, що дозволяє знищити 99,9% бактерій кишкової палички та стафілококу. Як запевняє LG, на силіконових вкладишах навушників може зберігатися більше мікробів, ніж на кухонній обробній дошці, що може бути причиною появи вушних інфекцій.

Новинки надійдуть у продаж в Європі вже в наступному місяці. Ціни будуть оголошені пізніше.

Читайте також: "Аварійна" зарядка iPhone: в iOS 14 виявили приховану функцію