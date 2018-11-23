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LG представила смарт-дисплей з підтримкою Google Assistant

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"Розумна" колонка від LG - фото 1
"Розумна" колонка від LG / Nghenhinvietnam

Компанія LG Electronics презентувала "розумну" акустичну систему з вбудованим дисплеєм XBOOM Al ThinQ WK9. За високу якість звучання колонки відповідає компанія Meridian Audio.

Також у неї вбудований голосовий помічник Google Assistant, за допомогою якого можна дізнаватися інформацію з мережі, робити нотатки, нагадування та навіть здійснювати відеодзвінки.

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"Партнерство з компаніями Google та Meridian Audio дозволяє нам розробляти нові можливості медіапристроїв, додавати смарт-функції помічника Google Assistant та преміальні інновації у галузі аудіо, які може надати лише Meridian. На відміну від інших аудіосистем зі штучним інтелектом, LG WK9 у першу чергу забезпечує високу якість звучання, і при цьому оснащений інтелектуальними функціями", – зазначив Со Янг Дже, глава конвергентного підрозділу аудіо та відео компанії LG Home Entertaiment.

LG представила смарт-дисплей з підтримкою Google Assistant - фото 290763

Сенсорний смарт-дисплей LG WK9 був розроблений у співпраці з Google, що дозволило залучити всі можливості Google Assistant. А завдяки компанії Meridian Audio колонка забезпечує високу якість звучання, точність відтворення голосу та чіткість басів попри компактні розміри пристрою.

LG представила смарт-дисплей з підтримкою Google Assistant - фото 290764

До LG XBOOM AI ThinQ WK9 можна під'єднати інші гаджети LG ThinQ, наприклад, телевізори та іншу інтелектуальну побутову техніку, а також більш ніж 10 000 смарт-пристроїв від 1000 брендів, сумісних з Google Assistant.

Акустична система LG XBOOM AI ThinQ WK9 оснащена фронтальною камерою для відеозв'язку та стереодинаміками потужністю 20 Вт – найпотужнішими у своєму класі. На дисплеї діагоналлю 8 дюймів користувачі зможуть переглядати ролики на YouTube, маршрути в "Google Картах" і фотографії з "Google Фото".

LG представила смарт-дисплей з підтримкою Google Assistant - фото 290765

Технічні характеристики LG XBOOM AI ThinQ WK9:

  • Дисплей: 8 ", HD, сенсорний
  • Потужність: 20 Вт
  • Камера: 5 Мп
  • Операційна система: Android Things
  • Підключення: Wi-Fi, Bluetooth
  • Електроживлення: 5,6 Вт
  • Розміри: 370 x 244 x 145 мм
  • Вага: 1,51 кг
  • Колір чорний

Ціна LG XBOOM AI ThinQ WK9 буде оголошена у кожній країні окремо по мірі надходження в продаж.

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Джерело: 4pda
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