LG представила смарт-дисплей з підтримкою Google Assistant

Компанія LG Electronics презентувала "розумну" акустичну систему з вбудованим дисплеєм XBOOM Al ThinQ WK9. За високу якість звучання колонки відповідає компанія Meridian Audio.

Також у неї вбудований голосовий помічник Google Assistant, за допомогою якого можна дізнаватися інформацію з мережі, робити нотатки, нагадування та навіть здійснювати відеодзвінки.

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"Партнерство з компаніями Google та Meridian Audio дозволяє нам розробляти нові можливості медіапристроїв, додавати смарт-функції помічника Google Assistant та преміальні інновації у галузі аудіо, які може надати лише Meridian. На відміну від інших аудіосистем зі штучним інтелектом, LG WK9 у першу чергу забезпечує високу якість звучання, і при цьому оснащений інтелектуальними функціями", – зазначив Со Янг Дже, глава конвергентного підрозділу аудіо та відео компанії LG Home Entertaiment.

Сенсорний смарт-дисплей LG WK9 був розроблений у співпраці з Google, що дозволило залучити всі можливості Google Assistant. А завдяки компанії Meridian Audio колонка забезпечує високу якість звучання, точність відтворення голосу та чіткість басів попри компактні розміри пристрою.

До LG XBOOM AI ThinQ WK9 можна під'єднати інші гаджети LG ThinQ, наприклад, телевізори та іншу інтелектуальну побутову техніку, а також більш ніж 10 000 смарт-пристроїв від 1000 брендів, сумісних з Google Assistant.

Акустична система LG XBOOM AI ThinQ WK9 оснащена фронтальною камерою для відеозв'язку та стереодинаміками потужністю 20 Вт – найпотужнішими у своєму класі. На дисплеї діагоналлю 8 дюймів користувачі зможуть переглядати ролики на YouTube, маршрути в "Google Картах" і фотографії з "Google Фото".

Технічні характеристики LG XBOOM AI ThinQ WK9:

Дисплей: 8 ", HD, сенсорний

Потужність: 20 Вт

Камера: 5 Мп

Операційна система: Android Things

Підключення: Wi-Fi, Bluetooth

Електроживлення: 5,6 Вт

Розміри: 370 x 244 x 145 мм

Вага: 1,51 кг

Колір чорний

Ціна LG XBOOM AI ThinQ WK9 буде оголошена у кожній країні окремо по мірі надходження в продаж.

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