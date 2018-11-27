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LG патентує новий тип смартфона, який складатиметься

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LG патентує новий смартфон - фото 1
LG патентує новий смартфон / blog.comfy

Компанія LG розглядає незвичайний дизайн смартфона, який буде складатися, і описує в патенті гнучкий дисплей, що повністю обтікає рамку.

Смартфон може мати вигнутий дисплей, який обертається навколо гаджета. Схоже, що ця частина дисплея прикріплюється магнітами до корпусу пристрою, що дозволяє користувачам легко розгортати панель і отримувати доступ до дисплея розміром з планшет.

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Оскільки складані пристрої ще не запущені, корисність таких гаджетів, як і раніше залишається в значній мірі неясною. Проте, якщо перші пристрої з'являться на початку 2019 року, незабаром великі бренди, на зразок Samsung, зможуть визначити переваги новинки.

Складаний смартфон від LG - фото 291681
Складаний смартфон від LG

Додамо, що складаний смартфон LG може бути випущений на виставці CES 2019 на початку січня. Його дизайн і специфікації залишаються в основному неясними.

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Джерело: phonearena
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