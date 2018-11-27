На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
LG патентує новий тип смартфона, який складатиметься
-
- 11
Компанія LG розглядає незвичайний дизайн смартфона, який буде складатися, і описує в патенті гнучкий дисплей, що повністю обтікає рамку.
Смартфон може мати вигнутий дисплей, який обертається навколо гаджета. Схоже, що ця частина дисплея прикріплюється магнітами до корпусу пристрою, що дозволяє користувачам легко розгортати панель і отримувати доступ до дисплея розміром з планшет.
І ще: У Google Play знайшли 13 вірусних програм: кількість "заражених" смартфонів вражає
Оскільки складані пристрої ще не запущені, корисність таких гаджетів, як і раніше залишається в значній мірі неясною. Проте, якщо перші пристрої з'являться на початку 2019 року, незабаром великі бренди, на зразок Samsung, зможуть визначити переваги новинки.
Додамо, що складаний смартфон LG може бути випущений на виставці CES 2019 на початку січня. Його дизайн і специфікації залишаються в основному неясними.
Читайте також: Новий смартфон LG отримає рекордну кількість камер
-
21:21У мережі спливло фото щасливої Меган Маркл з колишнім хлопцем
-
21:00Хоффенхайм – Шахтар: де і коли дивитися вирішальний матч ЛЧ
-
20:50МАУ вводить новий клас обслуговування пасажирів
-
20:22Сара Джесіка Паркер повернулася до свого легендарного образу: фотофакт
-
19:50Стало відомо, як воєнний стан вплине на футбол в Україні
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
19:39У скільки обійшлося розмитнення першої євробляхи за новим законом: сума
-
19:21Відпочинок восени: чому варто поїхати у Будапешт
-
19:13LG патентує новий тип смартфона, який складатиметься
-
18:51Шарліз Терон виховує свого сина як дівчинку
-
18:44Меланія Трамп показала новий інтер'єр Білого дому: відео
-
18:30Ломаченко – Педраса: де і коли дивитися онлайн трансляцію бою
-
18:20Слава Камінська поділилася секретом ідеальних стосунків
-
18:14Представлений новий кабріолет Bentley Continental GT Convertible
-
Як обрати зимові шини, які не підведуть на дорозі: корисні поради
-
17:52Користувачі iPhone подали до суду на Apple
-
17:37Представлено найкращі знімки National Geographic Photo Contest 2018 року
-
17:26Аеропорт в Сінгапурі перетворили на всесвіт Гаррі Поттера
-
17:10Обери свій look: найкращі чоловічі образи тижня, які варті уваги
-
16:51Катерина Кухар вийшла у світ в напівпрозорому платті
-
16:41Опубліковано рейтинг найкращих дитячих книг усіх часів
-
16:36Вірші про Святого Миколая для дітей і дорослих: ТОП 40
-
16:22Шлях Світоліної до перемоги показали в одному відео
-
16:12На Землю передали перший знімок поверхні Марса, зроблений зондом InSight
-
15:56Японець створив антикотячу клавіатуру: кумедні фото
-
19:21Відпочинок восени: чому варто поїхати у Будапешт
-
17:10Обери свій look: найкращі чоловічі образи тижня, які варті уваги
-
15:24Як виглядає найкращий автомобіль для жінок
-
11:24Зима близько: яку погоду очікувати 28 листопада
-
08:54Зірка "Гри престолів" показала епічне відео зі зйомок
-
07:15Сніг та мороз: погода в Україні 27 листопада
- 26 листопада
-
22:10Серіал Жити заради кохання 1 серія – дивитися онлайн 26-11-2018
-
21:34Рада запровадила воєнний стан в Україні: перші деталі
-
18:49Гороскоп на цей тиждень 26 листопада – 2 грудня 2018 для знаків Зодіаку
-
18:20Воєнний стан в Україні: як працюватимуть мобільні оператори
-
14:43Google планує запустити в Україні платіжний сервіс Google.PayOnline
-
12:35Танці з зірками 2018: відео всіх виступів переможців шоу
-
12:00Миття без докладання зусиль: вагомі причини купити посудомийну машину
-
08:34Дощі та похолодання: погода 26 листопада в Україні
-
00:15Оголошено переможця шоу Танці з зірками 2018: відео виступів
- 25 листопада
-
20:20Фахівці назвали продукти, які руйнують зубну емаль
-
17:00Дівчина тижня: гаряча каліфорнійська модель та зірка Instagram Мішель Матур
-
15:21Як зробити смачні домашні чіпси: рецепти з фото
-
13:45ТОП-5 серіалів, які можна подивитись за один день
-
12:00Спокусливість зашкалює: оголена Даша Астаф'єва та гаряча Леся Нікітюк
- 24 листопада
-
23:59Х-фактор 9: хто покинув шоу в першому прямому ефірі від 24-11-2018
-
19:25Експерти розкрили секрет сексуального успіху чоловіків
-
16:53Учені розкрили просту таємницю щасливих пар
-
15:33Мокро і слизько: яку погоду очікувати у найближчі дні
-
12:31Рок-музика: плейлист нових альтернативних пісень листопада