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Це може стати причиною поломки вашого автомобіля
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Для того, щоб ваше авто перестало їздити, зовсім необов'язково посадити за кермо свого кота. Усе зіпсувати можуть невинні, на перший погляд, речі.
До вашої уваги добірка чинників, які можуть негативно вплинути на життя вашої "ластівки".
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Перевезення холодильника на даху
Багажник автомобіля (той, що встановлюють зверху) – річ, безсумнівно, корисна та функціональна. До того часу, поки її не починають використовувати надмірно.
Середній седан витримує близько 70 кілограмів вантажу на даху. Це залежить від безлічі факторів: клас машини, спосіб кріплення багажника та інше. В принципі, витримає навіть невеликий холодильник. Головною небезпекою перевезення вантажів буде зовсім не прогин даху, як здається на перший погляд, а спроба з цим вантажем розігнатися.
Щось важке і габаритне, міцно примотане до верхнього багажника, сильно змінює аеродинаміку автомобіля і його розподіл ваги. А головне, при русі такий вантаж "мріє" зміститися назад. Якщо складеться відповідна ситуація, він запросто може відірвати багажник разом з частиною даху вже на швидкості 80 км/год. Ситуація не така вже й рідкісна, як показує практика.
Тому пам'ятайте: возити важке зверху можна, але не швидко.
Автопрогрівання автомобіля
Більшість сигналізацій зі зворотним зв'язком дозволяють здійснювати запуск двигуна за певних умов. Наприклад, якщо температура за бортом опускається нижче мінус 30 або по таймеру. Це дуже небезпечна пастка. Річ у тім, що при прогріванні машина нікуди не їде і працює на холостому ходу. На холоді в випускній системі автомобіля через постійні перепади температури утворюється конденсат. І сили вихлопу від холостих обертів не вистачає, щоб видути цю підступну вологу назовні. Потихеньку конденсат покриває крижаною скоринкою все, що знаходиться глибше вихлопної труби.
Тому, якщо ви використовуєте автопрогрів, то не варто робити це більше однієї ночі. А після, вже в русі, коли автомобіль прогріється, треба гарненько дати газу, щоб у конденсату не залишилося жодного шансу залишитися у вихлопній трубі.
Штатний домкрат
У багажнику багатьох автомобілів можна знайти штатний домкрат, який виробник дбайливо поклав, щоб ви не витрачалися. На думку фахівців, це не більше ніж хитрий маркетинговий хід. У результаті ви купите і домкрат, і ще деякі запчастини. Коли автомобіль падає з кволого, але рідного підіймача, – вважайте, що вам пощастило, якщо справа обійдеться тільки запчастинами. Не один автолюбитель загинув під своїм залізним конем, довірившись штатному домкрату.
Дайте машині відпочити від вас
Машина, яка занадто довго нікуди не їздить і навіть не заводиться (довго – це рік і більше), практично приречена набратися специфічних проблем.
Річ у тім, що майже кожен рухливий компонент вашого залізного коня так чи інакше змащується. При тривалому простої масло деяких вузлів може стекти з них або зовсім підсохнути. І тоді, через рік, при першому радісному пуску є чимало шансів почути такий же радісний скрегіт металу.
Це важливо при покупці машини. Якщо вас запевняють, що авто стояло в гаражі і нікуди не їздило, є привід насупитися і запитати: "А як довго стояло?"
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