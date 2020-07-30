Lexus RC F перетворили на 1200-сильний дрифт-кар: ефектне відео

Після доопрацювань Lexus RC F став на пів тонни легшим

Дилер Al-Futtaim Lexus, який представляє марку в Об'єднаних Арабських Еміратах, побудував дрифт-варіант купе RC F. Допомагав йому в цьому найкращий дрифтер Близького Сходу Ахмад Дахам.

Автомобіль оснащений культовим двигуном 2JZ з віддачею 1200 кінських сил і важить на пів тонни менше, ніж оригінал.

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При схожій зовнішності в автомобіля та дрифт-кара насправді не так багато спільного. Головна відмінність – двигун. Замість атмосферного V8 5.0 тут встановлена ​​3,0-літрова рядна "шістка" 2JZ. Вона забезпечена турбокомпресором Garrett GTX3584, клапанним механізмом GSC Power Division і паливною системою Radium Engineering з трьома насосами. Систему мастила з сухим картером надав Titan Motorsport. Уприскування закису азоту – Nitrous Express.

Після доробок двигун розвиває 1200 кінських сил і 1464 Нм крутного моменту. Для порівняння, у дорожньому Lexus RC F всього 477 сил і 530 Нм.

До того ж дрифт-кар ще на пів тонни легший за вихідну машину – це заслуга вуглець-кевларового кузова, виготовленого Python Garage. У трансмісії – "секвенталка" Samsonas c дводисковим зчепленням Competiton Clutch 215, швидкознімний диференціал Winters Performance і приводний вал з вуглепластику.

У підвісці використані важелі і поворотні кулаки FIGs Engineering, що дозволяють добитися потрібного кута повороту коліс, і койловерів BC racing з регулюванням стиснення і відбою.

Гальма – шестипоршневі Wilwood спереду і такі ж, але чотирипоршневі ззаду. Ручник – гідравлічний ASD. Колеса Rays 57CR взуті у шини Toyo Proxes R888R. Купе важить всього 1250 кілограмів. Статичний розподіл маси між осями – 47:53.

У салон Ахмад Дахам додав дещо від себе особисто – це блок управління Link Thunder, цифрову панель приладів, датчики палива, масла та тиску наддуву. Там же з'явилися вуглець-кевларові ковші і кермо Sparco, шеститочкові ремені безпеки Schroth і регульований педальний вузол Tilton.

В Al-Futtaim Lexus кажуть, що працюють над машиною з січня 2020 року. Через пандемію їм довелося перенести ходові випробування, але недавно з'явилося триденне вікно, яке потрібно було використовувати по повній. Відведений час автори проєкту витратили на фінальне доведення дрифт-кара і запис першого промо-ролика.

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