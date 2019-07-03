Lexus презентував лімітований седан: унікальне авто

Компанія Lexus випустить на американському ринку лімітовану версію моделі LS під назвою Inspiration Series. І вона чудова!

Новинка отримає ексклюзивний колір кузова Deep Garnet, який є глибоким і темним відтінком червоного.

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Також LS 500 отримає 20-дюймові колеса кольору Black Vapor Chrome, білу шкіру на сидіннях, центральній консолі і дверях. Авто прикрасять скляними декоративними накладками Kiriko і затемненими сітками динаміків аудіосистеми Mark Levinson. Lexus LS 500 Inspiration Series оснащений 3,5-літровим V6 з двома турбонагнітачами. Двигун видає 421 кінську силу і 600 Нм крутного моменту. Новинка отримала десятидіапазонний автомат і варіації як з заднім, так і з повним приводом.

Повідомляється, що компанія випустить лише 300 примірників такого Lexus LS 500 Inspiration Series. Продажі почнуться восени 2019 року, а вартість авто поки невідома.

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