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Lexus презентував лімітований седан: унікальне авто

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Вартість Lexus LS 500 Inspiration Series поки невідома - фото 1
Вартість Lexus LS 500 Inspiration Series поки невідома / motor1

Компанія Lexus випустить на американському ринку лімітовану версію моделі LS під назвою Inspiration Series. І вона чудова!

Новинка отримає ексклюзивний колір кузова Deep Garnet, який є глибоким і темним відтінком червоного.

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Також LS 500 отримає 20-дюймові колеса кольору Black Vapor Chrome, білу шкіру на сидіннях, центральній консолі і дверях. Авто прикрасять скляними декоративними накладками Kiriko і затемненими сітками динаміків аудіосистеми Mark Levinson. Lexus LS 500 Inspiration Series оснащений 3,5-літровим V6 з двома турбонагнітачами. Двигун видає 421 кінську силу і 600 Нм крутного моменту. Новинка отримала десятидіапазонний автомат і варіації як з заднім, так і з повним приводом.

Повідомляється, що компанія випустить лише 300 примірників такого Lexus LS 500 Inspiration Series. Продажі почнуться восени 2019 року, а вартість авто поки невідома.

Lexus презентував лімітований седан: унікальне авто - фото 338142

Lexus презентував лімітований седан: унікальне авто - фото 338143

Lexus презентував лімітований седан: унікальне авто - фото 338144

Lexus презентував лімітований седан: унікальне авто - фото 338145

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Джерело: motor1
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