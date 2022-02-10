Lexus показав свій новий електричний суперкар, який стане спадкоємцем LFA

Цей тиждень Lexus присвятила анонсам своєї майбутньої лінійки електромобілів: у понеділок представили кросовер RZ 450e, у вівторок – великий трирядний Electrified SUV, а в середу – чотиридверку Electrified Sedan, яка стане батарейним наступником IS.

Сьогодні, у четвер, в офіційному Twitter-акаунті марки опублікували відео, присвячене електричному спадкоємцю LFA. При його розробці, як стверджується у соцмережах компанії, використовувався "таємний інгредієнт" оригінального LFA.

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Наслідуючи свою ж логіку, Lexus привласнив новинці назву Electrified Sport, хоча в майбутньому, швидше за все, у всієї лінійки з'являться власні індекси. У ролику новинка змагається на трасі з LFA, що натякає на спадковість моделі. Можна розглянути деталі екстер'єру: довгий капот, коротке заднє звішування та оптику в тому ж стилі, що й в інших електрокарів, анонсованих цього тижня.

Раніше в Lexus вже натякали на те, що в розробці – швидкий акумуляторний суперкар. Тоді ж були озвучені деякі попередні цифри: з місця до 100 кілометрів на годину новинка буде розганятися приблизно за дві секунди, а на одному заряді батареї зможе проїхати до 700 кілометрів.

На останніх секундах відео Lexus показав усю лінійку, що включає п'ять електрокарів. Чотири з них уже показали, а п'ятий – кабріолет праворуч на задньому плані – найімовірніше, розсекретять завтра.

Відповідно до стратегії електрифікації модельного ряду Lexus, вже в цьому десятилітті автовиробник випустить мінімум по одному електрокару в кожному класі, у тому числі поки що не анонсовані універсали. Повна відмова від автомобілів із традиційними двигунами внутрішнього згоряння Lexus запланувала на 2035 рік.

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