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Lexus показав електричного спадкоємця популярного седана IS

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Lexus готує до випуску електричний седан - фото 1
Lexus готує до випуску електричний седан

Цього тижня Lexus уже показав зображення двох електричних кросоверів, RZ і більшого Electrified SUV. Тепер компанія поділилася тизерами компактного спортседана, який у майбутньому може прийти на зміну моделі IS.

Технічних подробиць про новинку немає, зате вже можна скласти уявлення про дизайн екстер'єру. Чотиридверка отримала незвичайний горбатий капот і невеликий спойлер на кормі, пише Motor.

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Поки електромобіль не має власного індексу, тож у компанії його називають просто Lexus Electrified Sedan. Швидше за все його побудують на тій же платформі e-TNGA, яка лягла в основу RZ 450e (преміальний аналог Toyota bZ4X). Ця архітектура передбачає передню підвіску McPherson і задню багатоважільну. До особливостей седана можна віднести складну оптику та великі повітрозабірники.

Lexus показав електричного спадкоємця популярного седана IS - фото 495831

За 2021 рік Lexus реалізував у всьому світі 706 тисяч нових автомобілів, 260 тисяч з яких були гібридами або електрокарами. При цьому поки що в арсеналі марки є лише одна повністю електрична модель – це UX 300e.

Lexus показав електричного спадкоємця популярного седана IS - фото 495832

Уже в цьому десятилітті автовиробник має намір випустити щонайменше по одному електрокару в кожному класі: крім кросоверів і седана очікуються універсали та кабріолет, подробиць про яких поки немає.

Повна відмова від автомобілів із традиційними двигунами внутрішнього згоряння Lexus запланувала на 2035 рік.

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