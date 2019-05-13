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Лесю Нікітюк переплутали з Сарою Джесікою Паркер: фото

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Леся Нікітюк - фото 1
Леся Нікітюк

Леся Нікітюк з нагоди Дня матері провела вихідні у батьків, у рідному місті Хмельницький. Телезірка опублікувала дуже багато фото і відео на своїй сторінці в Instagram.

Українська телеведуча Леся Нікітюк з рідними організувала пікнік на природі. Красуня поділилася з шанувальниками яскравими знімками на зеленій галявині. Особливо користувачам мережі сподобалося ефектне фото, де Леся лежить на покривалі одна. При цьому на телеведучій – строката блузка, підв'язана на животі. А також прості сині джинси. Образ доповнюють лаконічні золоті прикраси і відсутність макіяжу.

Тут більше: Леся Нікітюк показала, як провела День матері

Леся Нікітюк - фото 327154
Леся Нікітюк

Підписники шоувумен засипати її компліментами. Цікаво, що деякі не впізнали на знімку свою улюбленицю і почали порівнювати її з актрисою культового серіалу "Секс у великому місті" – Сарою Джесікою Паркер.

Сара Джесіка Паркер - фото 327153
Сара Джесіка Паркер

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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