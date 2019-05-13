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Популярна американська актриса закликала жінок відмовитися від сексу

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Аліса Мілано - фото 1
Аліса Мілано / instagram

Відома американська актриса Аліса Мілано закликала жінок у всьому світі влаштувати секс-забостовку. Такий пост вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

У публікації Аліса Мілано закликала жінок утриматися від сексу у відповідь на посилення закону про аборти, який прийняли в американському штаті Джорджія. Відомо, що, згідно із внесеними до закону правок, аборт в штаті заборонений, якщо термін вагітності перевищує шість тижнів. Це час, коли вже можна почути серцебиття дитини.

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Захисники прав жінок гостро відреагували на нововведення, серед них і зірка серіалу "Зачаровані". Аліса Мілано давно славиться своєю активною громадянською позицією і боротьбою за рівність. Так, 46-річна актриса висловила свої думки з цього приводу в соцмережах і закликала жінок бойкотувати секс.

"Нас позбавляють наших репродуктивних прав. Поки жінки не отримають контроль над своїм тілом, ми не можемо ризикувати вагітністю. Приєднуйтесь до мене і не займайтеся сексом, поки ми не повернемо собі автономність нашого тіла. Я закликаю до #SexStrike", – написала актриса в Instagram.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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