Леся Нікітюк показала, як провела День матері

Популярна телеведуча і шоувумен Леся Нікітюк відсвяткувала День матері разом зі своєю сім'єю. Зірка опублікувала нову сімейну фотографію на своїй сторінці в Instagram.

На знімку видно, що Леся сидить на пледі разом зі своєю мамою Катериною, племінницею, і її псом Рафчіком.

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"З Днем Матері!" – підписала фото телеведуча, яка намагається частіше приїжджати до рідного Хмельницький і проводити час з рідними.

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