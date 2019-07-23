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Леся Нікітюк вразила фігурою у бікіні

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Леся Нікітюк опублікувала спокусливе фото - фото 1
Леся Нікітюк опублікувала спокусливе фото / XXL.ua

Українська ведуча Леся Нікітюк повторила образ моделі Кьяри Феррані. Шанувальникам сподобався пляжний лук зірки.

Ці дві блондинки люблять експериментувати з образами і приміряти яскраві вбрання!

І ще: Леся Нікітюк в ефектному міні підірвала мережу

На своїй сторінці в Instagram, за якою стежать 3 мільйони користувачів, Леся Нікітюк опублікувала спокусливе фото в зелено-чорному купальнику з пітоновим принтом з колекції Calzedonia.

Леся Нікітюк вразила фігурою у бікіні - фото 343069

Як відомо, італійка Кьяра Феррані є представницею бренду Calzedonia, тому напередодні знялася в такому ж купальнику. Порівнявши двох блондинок, можна побачити їх подібність і не тільки в цьому купальнику. Телеведуча Леся Нікітюк часто демонструє стильні образи, які сильно нагадують стиль Кьяри (за нею стежать 17 мільйонів прихильників).

Леся Нікітюк вразила фігурою у бікіні - фото 343070

Читайте також: "Так, я повертаюся": Леся Нікітюк приступила до зйомок у тревел-шоу

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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