Леся Нікітюк вразила фігурою у бікіні

Українська ведуча Леся Нікітюк повторила образ моделі Кьяри Феррані. Шанувальникам сподобався пляжний лук зірки.

Ці дві блондинки люблять експериментувати з образами і приміряти яскраві вбрання!

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На своїй сторінці в Instagram, за якою стежать 3 мільйони користувачів, Леся Нікітюк опублікувала спокусливе фото в зелено-чорному купальнику з пітоновим принтом з колекції Calzedonia.

Як відомо, італійка Кьяра Феррані є представницею бренду Calzedonia, тому напередодні знялася в такому ж купальнику. Порівнявши двох блондинок, можна побачити їх подібність і не тільки в цьому купальнику. Телеведуча Леся Нікітюк часто демонструє стильні образи, які сильно нагадують стиль Кьяри (за нею стежать 17 мільйонів прихильників).

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