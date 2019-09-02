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Ломаченко — Кемпбелл 1 вересня

Леся Нікітюк завела мережу відвертим фото в "голому" купальнику

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Леся Нікітюк - фото 1
Леся Нікітюк / instagram

Леся Нікітюк продовжує відпочивати в Туреччині і красуня буквально засипає шанувальників пікантними кадрами. Звичайно ж, найбільше уваги привертають фото в відвертих нарядах.

Так, на своїй сторінці в Instagram українська телеведуча Леся Нікітюк опублікувала чергову серію спокусливих фото. На цей раз зірка телеекранів позувала у білосніжному закритому купальнику. Але цей наряд має одну інтимну "родзинку".

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Пляжне вбрання декороване з боків тонкими шлейками, через що купальник вийшов "голим", який максимально вигідно підкреслив форми Лесі. Шанувальники вже оцінили пружні сідниці і оголені груди зірки.

Леся Нікітюк завела мережу відвертим фото в 'голому' купальнику - фото 351811
Леся Нікітюк завела мережу відвертим фото в 'голому' купальнику - фото 351810

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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