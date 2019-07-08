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Леся Нікітюк засвітила розкішний бюст

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Леся Нікітюк - фото 1
Леся Нікітюк / instagram

Леся Нікітюк хоч вже і повернулася з Італії в Україну, але продовжує радувати шанувальників знімками з Сорренто, куди вона їздила на весілля колеги і подруги Регіни Тодоренко і музиканта Влада Топалова. Вона вирішила показати вельми пікантний кадр, зроблений на тлі заходу.

Телеведуча Леся Нікітюк зробила селфі, на якому позувала в рушнику, капелюсі і без косметики. Шанувальники змогли розглянути не тільки неймовірний краєвид, а й оцінити розкішний бюст теледіви.

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"Пізній ранок в Сорренто. Скільки човнів на фото?" – поставила несподіване запитання Леся своїм підписникам. Хтось відразу кинувся рахувати човни на причалі, але більшість коментаторів оцінили зовнішність зірки.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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