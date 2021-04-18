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Леся Нікітюк засвітила оголені сідниці на сміливому фото (18+)

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Леся Нікітюк - фото 1
Леся Нікітюк / instagram

Популярна українська шоувумен Леся Нікітюк здивувала шанувальників пікантним знімком. На відвертому фото зірка позувала в шкіряній куртці, але без спідньої білизни.

Так, свіжий сексуальний кадр Леся Нікітюк опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Телеведуча постала перед підписниками у верхньому одязі, а саме – у косусі. Байкерська куртка була розмальована різними написами яскравих кольорів. Леді Ле сфотографувалася у дзеркалі так, що одяг ледь прикрив її голі сідниці.

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Свій зухвалий образ зірка доповнила природним макіяжем, помадою блідо-рожевого відтінку і об'ємною укладкою.

"Моя нова косуха. Хоча, яка різниця, все одно завтра ЗМІ напишуть, що я без трусиків", – підписала фото Леся.

Леся Нікітюк засвітила оголені сідниці на сміливому фото (18+) - фото 456166

Леся Нікітюк засвітила оголені сідниці на сміливому фото (18+) - фото 456167

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