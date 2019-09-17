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Серіал Кріпосна Х-фактор Танці з зірками

Леся Нікітюк засвітила груди в екстремальному декольте: спокусливий знімок

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Леся Нікітюк - фото 1
Леся Нікітюк / instagram

Як уже відомо, Леся Нікітюк стала і ведучою і "тамадою" в четвертому випуску шоу Танці з зірками. Її пікантний образ припав до душі багатьом і шанувальникам, які залишили у коментарях чимало компліментів красуні.

Так, четвертий випуск Танців з зірками прогримів минулої неділі, 15 вересня, але Леся Нікітюк лише зараз поділилася з підписниками ефектним кадром із залаштунків шоу. На новому фото, українська теледіва позувала у відвертому платті з глибоким декольте, яке лише підкреслило апетитні форми красуні.

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Також Леся відзначила, що це був її перший прямий ефір, і вона від цього "кайфанула".

Знімки Нікітюк опублікувала на своїй сторінці в Instagram, де шанувальники телеведучої залишили десятки компліментів артистці у коментарях під фото.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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