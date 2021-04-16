Леся Нікітюк засвітила дещо зайве на фото у дзеркалі: 18+

Популярна українська телеведуча Леся Нікітюк збентежила користувачів мережі новим кадром, зробленим перед дзеркалом. Крім довгих ніжок телезірка засвітила дещо зайве.

Фотографію Леся опублікувала днями в Instagram в розділі Stories.

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На селфі українська знаменитість відображена перед великим дзеркалом з розкішною рамою, зробленою під старовину. Поряд з нею стоїть величезна подарункова коробка з квітами. У шикарному букеті троянди, півонії і красивий декор.

Леді Ле сидить поруч з подарунком на підлозі при цьому високо задерши ноги. На ній біла футболка та блакитні туфлі на підборах. На фото прекрасно видно, що зірка не наділа ні спідниці, ні штанів, ні шортів. І засвітила дещо зайве на фотознімку: в дзеркалі видно її сідниці і смужка білизни між ніг. Леся залишила публікацію без коментарів, а от шанувальники явно не очікували від телеведучої таких відвертих поз...

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