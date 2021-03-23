Леся Нікітюк похизувалася довгими ніжками, позуючи у ліжку: сексуальне фото

Відома українська телеведуча Леся Нікітюк порадувала підписників черговим спокусливими фото з відпочинку. Зірка вирушила погрітися під єгипетським сонцем.

Епатажна Леся Нікітюк підправилася у Єгипет на відкриття готелю Rixos Premium Magawish. І красуня не упустила можливості продемонструвала кілька яскравих образів в Instagram.

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Так, на одному зі спокусливих знімків Леді Ле похизувалася своїми довгими ногами. У кадрі шоувумен позує лежачи на ліжку. На ній чорне плаття і трендові босоніжки зі шнурівкою. Наряд вдало підкреслює стрункі ніжки.

"Що найдовше у Єгипті після річки Ніл? Ваші варіанти?", – жартівливо прокоментувала своє фото Нікітюк.

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