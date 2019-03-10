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8 березня Серіал Школа Серіал Кріпосна

Леся Нікітюк зачарувала новим образом з яскравою помадою

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Фоловерам знаменитості її образ дуже сподобався - фото 1
Фоловерам знаменитості її образ дуже сподобався / Starbom.com

Популярна телеведуча Леся Нікітюк продемонструвала стильний образ в окулярах з нової колекції Dior. Шанувальники у захваті від Лесі.

Шоувумен на фото у прозорих сонячних окулярах на півобличчя від всесвітньо відомого бренду. Завершальним штрихом її макіяжу стала червона помада, яка неймовірно йде знаменитості. Образ вона доповнила трендовою шпяпкою-панамою з патчем у вигляді силуету покійного дизайнера Карла Лагерфельда.

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"Нові Dior! Як вам?", – поцікавилася Нікітюк у своїх шанувальників, попросивши оцінити її лук. Фоловерам знаменитості її образ сподобався, вони не втратили можливості написати для Лесі щирі компліменти, а деякі навіть порівняли її з кінодівою.

"Леся – мій ідеал жінки. Висока, довгонога, енергійна, весела", "Шикарні окуляри", "Круті! Вам йдуть!", "Леся, ти супер", "Леся, Ви шикарно виглядаєте!", "Лесюня, ти така стильна", – ділилися враженнями коментатори.

Леся Нікітюк продемонструвала стильний образ - фото 313142
Леся Нікітюк продемонструвала стильний образ

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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