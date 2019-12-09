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Леся Нікітюк вразила шанувальників дивним сніданком у Китаї: фотофакт

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Сніданок Лесі Нікітюк у Китаї - фото 1
Сніданок Лесі Нікітюк у Китаї / instagram

Популярна українська телеведуча Леся Нікітюк несподівано вирішила відвідати Китай. Крім самої поїздки, зірка телеекранів здивувала своїх шанувальників дивним сніданком у Східній Азії.

Шоувумен Леся Нікітюк не може всидіти на місці. Цього разу красуня несподівано відправилася у Китай, чим здивувала своїх підписників в Instsgram. Проте, не менший подив викликав у користувачів мережі незвичний сніданок Леді Ле.

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Так, телеведуча опублікувала у мережі свіжі кадри з Китаю, на яких 32-річна Нікітюк позувала в оточенні місцевих екзотичних страв. Зокрема, дівчина спробувала суп з чорного ворона і його гнізда, голову селезня і його яйце та пельмені з коров'ячим вим'ям. Про це Леся розповіла у коментарі під знімками.

Леся Нікітюк вразила шанувальників дивним сніданком у Китаї: фотофакт - фото 373001

Леся Нікітюк вразила шанувальників дивним сніданком у Китаї: фотофакт - фото 372999

Леся Нікітюк вразила шанувальників дивним сніданком у Китаї: фотофакт - фото 373000

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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