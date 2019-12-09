Леся Нікітюк вразила шанувальників дивним сніданком у Китаї: фотофакт

Популярна українська телеведуча Леся Нікітюк несподівано вирішила відвідати Китай. Крім самої поїздки, зірка телеекранів здивувала своїх шанувальників дивним сніданком у Східній Азії.

Шоувумен Леся Нікітюк не може всидіти на місці. Цього разу красуня несподівано відправилася у Китай, чим здивувала своїх підписників в Instsgram. Проте, не менший подив викликав у користувачів мережі незвичний сніданок Леді Ле.

І ще: Ледь штани не порвало: ведуча Х-фактор розбурхала мережу оголеними фото (18+)

Так, телеведуча опублікувала у мережі свіжі кадри з Китаю, на яких 32-річна Нікітюк позувала в оточенні місцевих екзотичних страв. Зокрема, дівчина спробувала суп з чорного ворона і його гнізда, голову селезня і його яйце та пельмені з коров'ячим вим'ям. Про це Леся розповіла у коментарі під знімками.

Читайте також: Каменських і Полякова поцілувались на шоу Х-фактор 10