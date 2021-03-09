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Леся Нікітюк вперше показала свою маму: фото

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Леся Нікітюк - фото 1
Леся Нікітюк / instagram

У родині телеведучої і блогерки Лесі Нікітюк свято. Днями її мама Катерина відзначає день народження. Знаменитість поділилася фотографією зі свята, де позує поруч з найріднішою людиною!

Телеведуча поділилася з більш ніж тримільйонною аудиторією фоловерів радісною новиною з сімейного життя. Леся привітала маму зі святом і показала, який образ вибрала для особливого дня.

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Блогерка зробила фотографію в закладі, де відбувалося гучне святкування. Вона постала перед камерою в костюмі салатового кольору, що складається з мініспідниці і подовженого піджака. Також Нікітюк наділа спокусливий чорний топ. Волосся телеведуча поклала рівно, а на обличчі зробила макіяж в коричневих відтінках з матовою помадою на губах.

Мама Лесі позувала поруч з нею у вишуканій сукні темно-синього кольору і з довгою прикрасою на шиї. Коротке волосся вона акуратно поклала, а на обличчі зробила легкий макіяж.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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