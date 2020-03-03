Леся Нікітюк в бікіні блиснула ідеальною фігурою

Леся Нікітюк поділилася пікантним фото в міні-бікіні, залишивши шанувальників у захваті.

Відома українська телеведуча Леся Нікітюк порадувала новими знімками в Instagram.

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Нещодавно знаменитість похвалилася пікантними кадрами зі свіжої фотосесії, позуючи на розкішному курорті в Єгипті, куди вирушила зі своєю найкращою подругою. Так, артистка приміряла лише чорне міні-бікіні з золотою бахромою збоку, спершись на пальму і засвітивши розкішну фігуру.

"Good morning spring. Всім гарного сонячного тижня", – побажала фанатам Нікітюк. Фоловери не пройшли повз і засипали красуню компліментами.

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