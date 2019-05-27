Леся Нікітюк у відвертій сукні захопила мережу

Ведуча Леся Нікітюк похвалилася розкішним образом, примірявши сукню в горошок. Шанувальники у захваті від довжелезних ніг і луку дівчини.

Відома українська телеведуча Леся Нікітюк, яка дійшла до фіналу шоу Танці з зірками, але не перемогла в ньому, часто ділиться з підписниками в Instagram новими фото та новинами зі свого зіркового життя. Так, Леся опублікувала нове фото, яке викликало багато обговорень в соцмережі.

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На фотографії Леся позує на природі у неймовірно красивому платті з пікантним розрізом, який оголює довгі стрункі ніжки. Вона пританцьовує з букетом квітів у руках і весело усміхається. У підписі до цього милого фото Леся Нікітюк написала: "По-моєму життя прекрасне. Всім гарних вихідних".

Шанувальники не пройшли і повз цієї публікації і почали активно її обговорювати. Фоловери засипали Нікітюк компліментами за її незвичайний образ і милу усмішку.

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