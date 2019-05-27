Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Володимир Зеленський ЗНО Холостяк

Леся Нікітюк у відвертій сукні захопила мережу

  • 31
На фотографії Леся позує на природі - фото 1
На фотографії Леся позує на природі / Insta Stalker

Ведуча Леся Нікітюк похвалилася розкішним образом, примірявши сукню в горошок. Шанувальники у захваті від довжелезних ніг і луку дівчини.

Відома українська телеведуча Леся Нікітюк, яка дійшла до фіналу шоу Танці з зірками, але не перемогла в ньому, часто ділиться з підписниками в Instagram новими фото та новинами зі свого зіркового життя. Так, Леся опублікувала нове фото, яке викликало багато обговорень в соцмережі.

І ще: Зірковий Happy End: Весілля Насті Каменських і Потапа, а також фінал Холостяка

На фотографії Леся позує на природі у неймовірно красивому платті з пікантним розрізом, який оголює довгі стрункі ніжки. Вона пританцьовує з букетом квітів у руках і весело усміхається. У підписі до цього милого фото Леся Нікітюк написала: "По-моєму життя прекрасне. Всім гарних вихідних".

Шанувальники не пройшли і повз цієї публікації і почали активно її обговорювати. Фоловери засипали Нікітюк компліментами за її незвичайний образ і милу усмішку.

Читайте також: Леся Нікітюк запалила у екстремальному міні

powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Оренда квартир у Львові: поради з власного досвіду, як винайняти житло
  • 23 травня, 21:25
  • 414
Цінуй справжнє: фантастична акція від бренду Zubrowka для тебе і твого друга
  • 15 квітня, 08:00
  • 753
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1494993
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз