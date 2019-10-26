На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Леся Нікітюк похвалилася фігурою в прозорій сукні
-
- 35
Зірка мережі Леся Нікітюк похвалилася фігурою у відвертій сукні, вразивши новим образом. Шанувальники у захваті від образу Лесі!
Відома українська телеведуча Леся Нікітюк потішила новими знімками в Instagram.
І ще: Неземна та сексуальна: зірка серіалу Кріпосна спокусила фанатів новим фото
Нещодавно знаменитість похвалилася в сторіс новим образом, примірявши доволі пікантне вбрання. Так, артистка зробила селфі в дзеркалі, позуючи в довгій прозорій сукні, суцільно вкритій чорними блискучими паєтками.
Варто відзначити, що останнім часом Нікітюк любить демонструвати фігуру, викладаючи фото в бікіні і красивих вбраннях. Артистка в одному з постів зізнавалася, що часу на спорт у неї не вистачає через напружений робочий графік, проте Леся відмовилася від борошняного, солодкого і жирного, що дозволяє їй підтримувати себе у формі.
Читайте також: Леся Нікітюк похизувалася довгими ніжками в зухвалому міні
-
17:18Картинки з Днем автомобіліста 2019: вітальні листівки, відкритки і фото
-
16:434 фрази, які використовують лише маніпулятори
-
16:16Кому не варто робити популярну вправу "планка"
-
15:44Як з одного яйця зробити п'ять яєчень: майже магія
-
15:17Помаранчевий пісок: пустеля Марокко в яскравих знімках
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
14:49Цими продуктами можна замінити свіжі овочі взимку
-
14:21Що робити, якщо потіють вікна в машині?
-
13:45Сексуальна Оля Полякова в міні-бікіні розбурхала мережу
-
13:15Honor 9X в Європі назвали головним розчаруванням року: чому
-
12:42Леся Нікітюк похвалилася фігурою в прозорій сукні
-
12:10Названі найстрашніші серіали за всю історію кіно
-
11:40Надя Дорофєєва переполохала Instagram новим фото
-
11:17Пара показала фото до й одразу після весілля: молодят не впізнати
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
10:44Так виглядає найдорожчий бізнес-літак у світі
-
10:16Дев'ятирічна дівчинка-скелелаз встановила унікальний рекорд
-
09:48Головні секрети адаптації до переходу на зимовий час
-
09:27Співачка Адель дуже сильно схудла
-
08:57Віка з НеАнгелів розбурхала фанатів відвертим образом: сексуальне відео
-
08:315 ознак того, що кава не приносить вам користі
-
08:15Не працюють склопідіймачі в авто: що варто зробити
- 25 жовтня
-
21:56Прості способи різко "покращати" і посвіжішати
-
21:30Унікальне місто-сад, побудований біля Копенгагена
-
21:0326 жовтня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
16:434 фрази, які використовують лише маніпулятори
-
14:21Що робити, якщо потіють вікна в машині?
-
12:10Названі найстрашніші серіали за всю історію кіно
-
08:15Не працюють склопідіймачі в авто: що варто зробити
- 25 жовтня
-
20:14Культові трилери-детективи, від яких мороз по шкірі
-
16:42Як змінилися актори фільму Американський пиріг
-
14:43Як зробити "антидощ" для машини своїми руками: корисний лайфхак для водіїв
-
12:15Водійські права та техпаспорт в смартфоні: як завантажити документи
-
09:51Анастасія Субота – Міс Україна Всесвіт 2019: біографія і звабливі фото рудоволосої красуні
-
08:25Банкнота в 1000 гривень надійшла в обіг: як виглядає нова купюра
-
07:17Погода в Україні 25 жовтня: слабкий вітер і тумани
- 24 жовтня
-
21:31ДИНАМО – КОПЕНГАГЕН: дивитись онлайн трансляцію матчу Ліги Європи
-
19:30Київ у тумані: добірка приголомшливих фото смогу над столицею
-
17:34Скільки коштують квартири в містах України: де найдорожче і найдешевше купити житло
-
16:53Хлопець з'їв величезний бургер і став героєм смішних жартів: подивіться на його обличчя
-
15:15Як і про що ми думаємо: 5 книг, які змусять замислитися
-
12:52ТНМК – Великі Вуйки: слухай саундтрек до комедійного серіалу
-
10:30Навчальні мультфільми англійською мовою: ТОП 5 мультиків для дітей
-
08:50Варто знати кожному: ось чому шкідливо спалювати траву
-
07:29Погода в Україні 24 жовтня: тумани і останні теплі дні
- 23 жовтня
-
22:20Найкращі серіали про секс: ТОП 10 найвідвертіших кінострічок (18+)
-
20:30Міс Україна Всесвіт 2019: усі учасниці, які поборються за перемогу
-
18:10Зоряні зустрічі на Території А: добірка хітів української музики із раритетної касети 90-х
-
15:05Конор МакГрегор у Києві звернувся до Ломаченка і познайомився з Астаф'євою: фото
-
13:45Смог в Україні: як перевірити рівень забруднення повітря у своєму місті