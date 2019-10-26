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Серіал Великі Вуйки Хелловін

Леся Нікітюк похвалилася фігурою в прозорій сукні

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Леся Нікітюк - фото 1
Леся Нікітюк / instagram

Зірка мережі Леся Нікітюк похвалилася фігурою у відвертій сукні, вразивши новим образом. Шанувальники у захваті від образу Лесі!

Відома українська телеведуча Леся Нікітюк потішила новими знімками в Instagram.

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Нещодавно знаменитість похвалилася в сторіс новим образом, примірявши доволі пікантне вбрання. Так, артистка зробила селфі в дзеркалі, позуючи в довгій прозорій сукні, суцільно вкритій чорними блискучими паєтками.

Варто відзначити, що останнім часом Нікітюк любить демонструвати фігуру, викладаючи фото в бікіні і красивих вбраннях. Артистка в одному з постів зізнавалася, що часу на спорт у неї не вистачає через напружений робочий графік, проте Леся відмовилася від борошняного, солодкого і жирного, що дозволяє їй підтримувати себе у формі.

Леся Нікітюк похвалилася фігурою в прозорій сукні - фото 363901

Леся Нікітюк похвалилася фігурою в прозорій сукні - фото 363902

Леся Нікітюк похвалилася фігурою в прозорій сукні - фото 363903

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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