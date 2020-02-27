Леся Нікітюк у мікробікіні запалила у Єгипті

Відома телеведуча Леся Нікітюк виклала в мережу спекотні фото. Шанувальники у захваті!

Популярна українська телеведуча Леся Нікітюк, яка працює на Новому каналі і обожнює подорожувати, часто тішить публіку яскравими постами в Instagram.

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Цього разу красуня поділилася з фанатами яскравими кадрами зі своєї подорожі в сонячний Єгипет. Як виявилося, зірка не втрачає часу дарма і вже влаштувала на відпочинку спекотну пінну вечірку.

На нових фото, які показала Леся, її можна побачити в яскравому бікіні з паєтками, поверх якого одягла довгу чорну накидку. Цей наряд підкреслив ідеальну фігуру телезірки, фанати навіть вважають, що Нікітюк надто худа. Також на цих колажах можна побачити, що Леся стоїть за спеціальним апаратом, який випускає піну. Гортайте галерею:

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