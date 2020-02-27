Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус 8 березня

Леся Нікітюк у мікробікіні запалила у Єгипті

  • 42
Леся Нікітюк - фото 1
Леся Нікітюк / tsn

Відома телеведуча Леся Нікітюк виклала в мережу спекотні фото. Шанувальники у захваті!

Популярна українська телеведуча Леся Нікітюк, яка працює на Новому каналі і обожнює подорожувати, часто тішить публіку яскравими постами в Instagram.

І ще: На тлі НЛО: Леся Нікітюк спантеличила мережу знімком з Берліна

Цього разу красуня поділилася з фанатами яскравими кадрами зі своєї подорожі в сонячний Єгипет. Як виявилося, зірка не втрачає часу дарма і вже влаштувала на відпочинку спекотну пінну вечірку.

На нових фото, які показала Леся, її можна побачити в яскравому бікіні з паєтками, поверх якого одягла довгу чорну накидку. Цей наряд підкреслив ідеальну фігуру телезірки, фанати навіть вважають, що Нікітюк надто худа. Також на цих колажах можна побачити, що Леся стоїть за спеціальним апаратом, який випускає піну. Гортайте галерею:

Читайте також: Найкраща попа у світі: українська зірка Playboy похизувалась спокусливими сідницями

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
10 суто українських приказок, які ви говорите неправильно
  • Вчора, 10:00
  • 1114
Як змінилися сестри Олсен: чому вони так рано постаріли
  • 25 лютого, 18:22
  • 2904
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2128296
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз