Дівчата-хмарочоси: Леся Нікітюк і Педан зняли кумедний кліп про високих краль

Не минуло й пів року, як Леся Нікітюк представила відеокліп на пісню "Дівчата-хмарочоси". Разом із нею знявся її земляк, Олександр Педан. І ми гарантуємо, що вам відео сподобається. Насолоджуйтесь разом із нами кліпом, який зробить ваш день!

У дебютному відеокліпі Леся Нікітюк і ворожила, і новини вела, і Еверест підкоряла. Та, що вона тільки не робила, аби потішити своїх прихильників, які давно вже чекали на старт її співочої кар'єри.

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Сашко Педан став її "маленьким принцом", який відмінно доповнив відеороботу своєю присутністю. Причому, він ще й співав! Сама відеоробота знята у рамках челенджу #todayiwill.

Пообіцяй мені у наступному році приєднатися до челенджу і зробити те, про що так давно мріяв. Хоча, навіщо відкладати до наступного, зроби у цьому, – написав Педан у своєму інстаграмі.

Власне, зняти відеокліп – була одна з його найзаповітніших мрій.

Дівчата-хмарочоси – дивіться кумедний кліп Лесі Нікітюк і Педана:

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