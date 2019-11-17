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Леся Нікітюк показала свій брутальний сніданок у Празі

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Леся Нікітюк - фото 1
Леся Нікітюк / instagram

Українська шоувумен Леся Нікітюк вирушила до Праги, де уже встигла побувати на презентації розкішного авто, прогулятися містом і насолодитися традиційною кухнею. На свіжих кадрах в Instagram зірка похизувалася своїм оригінальним сніданком в Європі.

Так, Леся Нікітюк поділилася з своїми підписниками новими знімками, на яких красуня позує без макіяжу в зручному повсякденному одязі – комфортному худі і чорному довгому пальті. У двох руках вона тримає по кухлю пива, а перед нею стоїть традиційна страва чеської ​​кухні – суп в хлібі.

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"Доброе утрядло! Я уже пью пивадло и ем супадло", – кумедно прокомендувала фото Нікітюк.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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