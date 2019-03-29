Леся Нікітюк шокувала мережу "вагітним" фото

Популярна українська телеведуча і шоувумен Леся Нікітюк вміє заінтригувати публіку, а від очей її прихильників не може сховатися жодна важлива деталь.

Ще взимку інтернет-публіка цікавилася долею каблучки на пальчику у ведучої після розриву з її нареченим, і знаменитості довелося розповісти, що прикрасу вона носить давно, тому не варто шукати в цьому привід для сенсації.

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Тепер і сама Леся вирішила пожартувати над фоловерами в Instagram, продемонструвавши кругленький животик. Зірка в облягаючому червоному платті з воланом оригінального крою стоїть біля дзеркала і веде імпровізований репортаж з гримерки. Її струнка фігура на очах змінюється, адже Леся надуває живіт і встигає пожартувати, звертаючись до візажиста Світлани: "Чи все-таки втягнути? Або краще так для драматургії?"

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