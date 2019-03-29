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Леся Нікітюк шокувала мережу "вагітним" фото

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Леся вирішила пожартувати над фоловерами - фото 1
Леся вирішила пожартувати над фоловерами / XXL.ua

Популярна українська телеведуча і шоувумен Леся Нікітюк вміє заінтригувати публіку, а від очей її прихильників не може сховатися жодна важлива деталь.

Ще взимку інтернет-публіка цікавилася долею каблучки на пальчику у ведучої після розриву з її нареченим, і знаменитості довелося розповісти, що прикрасу вона носить давно, тому не варто шукати в цьому привід для сенсації.

І ще: Леся Нікітюк розбурхала Instagram відвертим вбранням

Тепер і сама Леся вирішила пожартувати над фоловерами в Instagram, продемонструвавши кругленький животик. Зірка в облягаючому червоному платті з воланом оригінального крою стоїть біля дзеркала і веде імпровізований репортаж з гримерки. Її струнка фігура на очах змінюється, адже Леся надуває живіт і встигає пожартувати, звертаючись до візажиста Світлани: "Чи все-таки втягнути? Або краще так для драматургії?"

Леся Нікітюк шокувала мережу 'вагітним' фото - фото 317740

Леся Нікітюк шокувала мережу 'вагітним' фото - фото 317741

Леся Нікітюк шокувала мережу 'вагітним' фото - фото 317742

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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