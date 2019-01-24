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Леся Нікітюк шокувала екстремально глибоким декольте

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Телеведуча Леся Нікітюк - фото 1
Телеведуча Леся Нікітюк / instagram

Відома українська телеведуча та досвідчена мандрівниця відправилася відпочивати на Мальдіви, звідки ділиться у своєму Instagram яскравими знімками.

Так, Леся Нікітюк активно веде відеощоденник своєї подорожі, де показує і розповідає про розкішну віллу, на якій поселилася зірка. Нове помешкання Лесі має власну терасу з пляжем і невеликий басейн біля бунгало.

І ще: Оля Полякова поділилася пікантним знімком у басейні

Однак, підписників найбільше зацікавило на фото не розкіш вілли і блакитні води океану, а черговий відвертий купальник ведучої з дуже глибоким декольте та короткі шорти. Обережно, спекотно!

Instagram - фото 303420
Instagram
Instagram - фото 303421
Instagram

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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