Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
День Святого Валентина Ліга Чемпіонів

Леся Нікітюк розійшлася з нареченим: відверте зізнання зірки

  • 93
Шанувальники Лесі пишуть, що вона спеціально кинула нареченого - фото 1
Шанувальники Лесі пишуть, що вона спеціально кинула нареченого / Play.md

Екс-ведуча Орла і решки, фіналістка шоу Танці з зірками та ведуча шоу Хто зверху Леся Нікітюк заявила про розрив стосунків зі своїм нареченим.

Про це Леся Нікітюк повідомила в своєму Instagram.

І ще: У мережі з'явилися рідкісні сімейні кадри Лесі Нікітюк

"Хочеться щось розумне написати... типу: ми розійшлися ,як у морі кораблі... але тут вистачить: розійшлися. Усе. Журналісти радійте, новий інформаційний привід. Скажу наперед no comment", – написала вона, додавши хештег #сусід (саме так в соцмережах Леся називала нареченого). Вона також додала фото, на якому сидить поруч з порожнім кріслом на пляжі. Друзі та шанувальники втішають Лесю з гумором.

"Тільки не пости мої голі фотографії! Ти обіцяла", – пожартував у коментарях Андрій Бєдняков. А шанувальники Лесі пишуть, що вона спеціально кинула нареченого, щоб нічого не дарувати на День Валентина.

Леся Нікітюк розійшлася з нареченим: відверте зізнання зірки - фото 307235

Читайте також: Ведуча Леся Нікітюк показала, як сексуально вигинається у воді

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
День святого Валентина 2019: інтимні аксесуари для незабутньої ночі (18+)
  • 11 лютого, 22:15
  • 1879
Олег Винник поставив своїх шанувальниць перед непростим вибором
  • 09 лютого, 17:23
  • 1950
Привітання з Днем святого Валентина 2019: побажання для закоханих
  • 17:50
  • 31211
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз