Леся Нікітюк розійшлася з нареченим: відверте зізнання зірки

Екс-ведуча Орла і решки, фіналістка шоу Танці з зірками та ведуча шоу Хто зверху Леся Нікітюк заявила про розрив стосунків зі своїм нареченим.

Про це Леся Нікітюк повідомила в своєму Instagram.

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"Хочеться щось розумне написати... типу: ми розійшлися ,як у морі кораблі... але тут вистачить: розійшлися. Усе. Журналісти радійте, новий інформаційний привід. Скажу наперед – no comment", – написала вона, додавши хештег #сусід (саме так в соцмережах Леся називала нареченого). Вона також додала фото, на якому сидить поруч з порожнім кріслом на пляжі. Друзі та шанувальники втішають Лесю з гумором.

"Тільки не пости мої голі фотографії! Ти обіцяла", – пожартував у коментарях Андрій Бєдняков. А шанувальники Лесі пишуть, що вона спеціально кинула нареченого, щоб нічого не дарувати на День Валентина.

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