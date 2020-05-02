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Леся Нікітюк розговорилася про особисте

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Леся Нікітюк - фото 1
Леся Нікітюк / vokrugsveta

Відома телеведуча Леся Нікітюк не втрималася і розповіла про щастя бути коханою.

Зірка довгий час приховувала своє особисте життя, втім, настав той момент, коли карти відкрилися.

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У прямому ефірі Ольга Полякова запитала Лесю, чи відчуває вона себе сексі, на що зірка відповіла, що так. І це заслуга її обранця: "Зараз вважаю, раніше ні. Уже рік вважаю, може, два. Мій скажімо так, постійний. Не буду говорити колишній, теперішній", – загадково прокоментувала Леся.

Відомо, що раніше Никитюк зустрічалася зі своїм сусідом, але чи саме той хлопець її нинішній кавалер, вона не уточнила. Зате зізналася, що завдяки йому стала більше ходити на каблуках, і менше думати про думку інших. Мовляв, раніше уникала високого взуття, а тепер перестало хвилювати, що скажуть люди.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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