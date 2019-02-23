Леся Нікітюк розбурхала шанувальників пікантним знімком у ванній

Українська телеведуча та шоувумен Леся Нікітюк поділилася з фанатами спокусливою фотографією топлес. Передплатники оцінили відвертість і засипали красуню компліментами. Ти також заціниш.

Так, зірка телеекранів опублікувала на своїй сторінці в Instagram свій знімок для календаря на 2019 рік у журналі "XXL". На ньому Леся позує лише в синіх латексних штанах, лежичи при цьому у ванній з яскраво-зеленою водою.

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"Кому холодно, думайте про травень! Він скоро. Ну або полежіть у теплій ванні, як я", – написала Нікітюк.

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