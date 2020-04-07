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Карантин Коронавірус

Леся Нікітюк розбурхала шанувальників пікантним фото у спокусливому боді

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Леся Нікітюк - фото 1
Леся Нікітюк / instagram

Популярна українська телеведуча Леся Нікітюк порадувала фанатів свіжим сексуальним кадром. Нове фото красуня опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

На спокусливому знімку Леся Нікітюк позує сидячи в кріслі в одному напівпрозорому чорному боді. Зірка зігнула одну ногу в коліні, демонструючи оголені сідниці і стегна. Леді Ле сперлася на бортик крісла, злегка нахилилася в бік вікна і млосно дивиться у кадр.

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У властивій зірці гумористичній манері телеведуча пожартувала, що просидить цей карантин красиво. Також вона додала, що головне, щоб у неї не набрякли ноги.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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