Леся Нікітюк розбурхала шанувальників пікантним фото у спокусливому боді

Популярна українська телеведуча Леся Нікітюк порадувала фанатів свіжим сексуальним кадром. Нове фото красуня опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

На спокусливому знімку Леся Нікітюк позує сидячи в кріслі в одному напівпрозорому чорному боді. Зірка зігнула одну ногу в коліні, демонструючи оголені сідниці і стегна. Леді Ле сперлася на бортик крісла, злегка нахилилася в бік вікна і млосно дивиться у кадр.

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У властивій зірці гумористичній манері телеведуча пожартувала, що просидить цей карантин красиво. Також вона додала, що головне, щоб у неї не набрякли ноги.

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