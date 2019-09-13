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Серіал Кріпосна Міс Україна

Леся Нікітюк розбурхала мережу розкішними грудьми

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Леся Нікітюк - фото 1
Леся Нікітюк / instagram

Леся Нікітюк зважилася на дуже пікантне фото! Українська телеведуча не проти показувати свої образи в купальниках, але цього разу знімок вийшов по-особливому відвертий.

Шанувальники Лесі Нікітюк дочекалися від красуні чергового спокусливого кадру. На своїй сторінці в мережі instagram телеведуча опублікувала дійсно гаряче фото. У кадрі видно тільки пишну зону декольте телеведучої.

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Річ у тому, що свій новий пост Нікітюк супроводила забавним підписом, черговий раз продемонструвавши тонке почуття гумору. Нікітюк оформила підпис в стилі спам-повідомлень, які часто можна зустріти від шахраїв в коментарях публічних людей – коли обіцяють високі заробітки.

"Люда, я ось з малятами лохину збираю і заробляю по 60 тисяч на тиждень! Взагалі не скаржуся, я навіть зі смартфона збираю, там немає нічого складного, головне щоб в наявності було! Якщо у вас є бажання загляньте на мою сторінку", – пише зірка телеекранів.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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