Леся Нікітюк розбурхала мережу розкішними грудьми

Леся Нікітюк зважилася на дуже пікантне фото! Українська телеведуча не проти показувати свої образи в купальниках, але цього разу знімок вийшов по-особливому відвертий.

Шанувальники Лесі Нікітюк дочекалися від красуні чергового спокусливого кадру. На своїй сторінці в мережі instagram телеведуча опублікувала дійсно гаряче фото. У кадрі видно тільки пишну зону декольте телеведучої.

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Річ у тому, що свій новий пост Нікітюк супроводила забавним підписом, черговий раз продемонструвавши тонке почуття гумору. Нікітюк оформила підпис в стилі спам-повідомлень, які часто можна зустріти від шахраїв в коментарях публічних людей – коли обіцяють високі заробітки.

"Люда, я ось з малятами лохину збираю і заробляю по 60 тисяч на тиждень! Взагалі не скаржуся, я навіть зі смартфона збираю, там немає нічого складного, головне щоб в наявності було! Якщо у вас є бажання загляньте на мою сторінку", – пише зірка телеекранів.

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