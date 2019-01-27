Леся Нікітюк розбурхала Instagram пікантним знімком з Мальдів

Популярна українська телеведуча Леся Нікітюк поділилася з своїми шанувальниками черговим гарячим знімком з відпочинку на Мальдівах. Фото вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Так, Леся Нікітюк на новому знімку спокусливо позує у морі, а в самому тексті вона розповідає про особливості відпочинку на Мальдівах. Наприклад, що всі там пересуваються на велосипедах, що дозволяє тримати м'язи в тонусі.

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"Ласкаво просимо. Тут все дуже круто, всеіпересуваються на велосипедах. Як то кажуть, ви розслабляєтеся, ваші м'язи в тонусі. Фото з велосипедом потім, а поки я в підводному світі", – підписала фото телеведуча.

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