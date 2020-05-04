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Леся Нікітюк презентувала кліп на карантинний трек Stay At Home

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Кадр з кліпу - фото 1
Кадр з кліпу

Популярна українська телеведуча Леся Нікітюк презентувала ролик на трек Stay At Home. Зацініть новинку!

Кліп з'явився на офіційному YouTube-каналі колективу PATSYKI Z FRANEKA, спільно з якими була записана пісня.

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У Mood video з'являється соліст групи PZF і Леся Нікітюк. Зірки з'являються в чорних нарядах, які зливаються з чорним фоном. На кадрі видно тільки їхні обличчя, волосся і білі сорочки під костюмами. Зображення виконано в чорно-білій і червоно-білій гамі. Музиканти вимовляють речитативом фрази англійською мовою. А їх головний посил – залишайся вдома сьогодні, щоб у тебе було завтра.

За кілька годин ролик зібрав більше 187 тисяч переглядів на сторінці Нікітюк в Instagram.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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